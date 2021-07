Diretta Motocross/ Gp d’Italia 2021, streaming video Rai: attenzione a Tony Cairoli!

DIRETTA MOTOCROSS: TERZO ATTO DEL MONDIALE IN ITALIA

Siamo in diretta con la motocross anche oggi, domenica 4 luglio 2021 per il tanto atteso Gran Premio d’Italia 2021: siamo dunque a Maggiora Park per quello che è solo il terzo banco di prova del mondiale MXGP e davvero non vediamo l’ora di rivedere sotto ai riflettori i nostri beniamini, in primis Tony Cairoli. Il siciliano infatti è all’inseguimento del decimo titolo iridato e per il momento si può dire che ha cominciato nel migliore dei modi questa stagione 2021, che pure si annuncia molto lunga e articolata. Pure l’azzurro oggi non sarà il solo protagonista da tenere ben d’occhio ovviamente: il campione del mondo in carica Tim Gajser, l’olandese Herlings e poi ancora Febvre e Prado saranno rivali ben ostici per Cairoli, capaci di offrire grandissimo spettacolo anche sulla terra del Maggiora Park. Ci attende una diretta della Motocross per il Gran premio d’Italia 2021 davvero entusiasmante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP ITALIA 2021 DI MOTOCROSS

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati del Mondiale di motocross che la diretta tv del Gp d’Italia 2021 da Maggiora Park sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57, ma solo per quanto riguarda gara 2: gara 1 verrà infatti trasmessa solo in differita a partire dalle ore 15.00, al medesimo canale. Di conseguenza ricordiamo che la diretta streaming video delle due prove (la prima in differita e la seconda in tempo reale), sarà offerta da Rai Play, servizio gratuito. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo al Maggiora Park di Novara ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS, GP ITALIA 2021: GLI ORARI AL MAGGIORA PARK

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motocross per il Gran premio d’Italia 2021, ci pare doveroso ora andare a ricordare a tutti gli appassionati anche gli orari che ci seguiranno in questa domenica. Come occorso per la stagione passata, anche per il campionato del mondo 2021, la Federazione ha deciso di velocizzare il fine settimana, preferendo concentrare gara 1 e gara 2 per le categoria MXGP e la cadetta MX2 in una sola giornata, quella di domenica. Di fatto oggi al Maggiora Park sarà dunque giornata davvero impegnativa per i nostri beniamini. Dopo le prime prove libere del mattino, ecco che si scenderà in pista per gara 1 della categoria MXGP alle ore 13.15, mentre per gara 2 dovremo attendere fino alle ore 16.10: in entrambi i casi saranno 30 minuti più due giri fino alla bandiera a scacchi.

