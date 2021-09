Diretta Motocross/ Gp Nazioni 2021: streaming video Rai. Italia con Cairoli!

DIRETTA MOTOCROSS, GP NAZIONI 2021: ECCO L’ITALIA A MANTOVA

Questa domenica, 26 settembre 2021, il campionato mondiale MXGP farà una pausa, ma la motocross sarà sempre in diretta per il Gran premio delle Nazioni 2021. Dopo un anno di assenza della manifestazione, ecco che il prestigioso banco di prova con le varie nazionali, torna a trovarci, sull’iconica pista di Mantova, dove pure il team Italia sogna in grande, con il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, che ha dato in extremis la sua presenza alla gara, dopo parecchi giorni di meditazione.

Vittima di una spaventosa caduta durante le qualifiche del Gp di Sardegna, il siciliano è rimasto in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine stringerà i denti e, nella sua ultima stagione in motocross, non mancherà di dare il suo apporto al tricolore nel Gp delle Nazioni 2021 oggi a Mantova. Ovviamente non sarà da solo: con Cairoli per l’Italia sulla sabbia mantovana avremo anche Alessandro Lupino (open) e Mattia Guadagnini per la categoria MX2. Ci attendiamo grandi cose dai nostro portacolori nella diretta della Motocross per il Gp delle Nazioni 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP DELLE NAZIONI 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati devono sapere che la diretta tv del Gp delle Nazioni 2021 di motocross, salvo variazioni di palinsesto sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57, per le tre gare previste oggi, in particolare per quelle di categoria MXGP, dove brillerà il nostro Tony Cairoli. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla sabbia di Mantova ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP DELLE NAZIONI 2021: ORARI E PROGRAMMA

Prima di dare la parola alla sabbia mantovana, per la diretta della Motocross serve dare un occhio anche al programma e gli orari di questo Gran premio delle Nazioni 2021, prova al di fuori del campionato del mondo, che pure prevede alcune particolarità. Detto che al solito nell’intero weekend al solito le gare saranno riservate nella giornata di domenica, va infatti ricordato che sono tre le categorie in cui si dividono i piloti partecipanti (in squadre per nazioni ovviamente) e dunque MXGP, Open e Mx2. Di conseguenza saranno pure tre le gare che ci attenderanno oggi, ma saranno miste: da calendario ecco che alle ore 13.10 daremo il via a gara 1 con le categoria MXGP e MX2, mentre alle ore 14.40 sarà spazio in pista per gara 2 con MX2 e Open: solo alle ore 16.08 comincerà gara 3 con i beniamini del MXGP e Open. In ogni caso saranno prove da 30 minuti ciascuna, più due giri prima della bandiera a scacchi.

