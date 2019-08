Diretta Motocross Gp Svezia 2019/ Streaming video tv: orario e vincitore (Uddevalla)

Si accende questa domenica 25 agosto 2019 il Gp di Svezia 2019 della Motocross: il Mondiale della mxgp quindi fa di nuovo tappa a Uddevalla, dopo che la precedente edizione del 2018 era stata cancellata senza preavviso, per problemi organizzativi. Dopo quindi un anno di assenza si torna nel nord Europa, dove lo spettacolo non mancherà ma dove anche i punti messi in palio per la classifica mondiale avranno un valore relativo. Già settimana scorsa nella tappa di Imola per la Motocross, abbiamo incoronato Tim Gajser Campione del mondo della Mxgp 2019: lo sloveno, pur con solo la quinta posizione in gara 1 è riuscito a mettere da parte abbastanza punti da non essere più raggiungibile negli ultimi appuntamenti del mondiale. Pur con il titolo già assegnato però, ci attende un Gp di Svezia in ogni caso emozionante: non scordiamo infatti che è accesissima la battaglia per i migliori piazzamenti in graduatoria e inoltre la pista di Uddevalla è davvero spettacolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP DI SVEZIA DI MOTOCROSS

Ricordiamo dunque subito a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire in diretta la Motocross in questoGp di Svezia 2019, uno degli ultimi appuntamenti del mondiale. Ecco quindi che in questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp da Uddevalla sia per gara-1 che gara-2 e il punto di riferimento per la diretta tv sarà il canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma di Sky. La diretta streaming video sarà poi assicurata tramite l’app Sky Go e Eurosport player, riservate però solo agli abbonati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Uddevalla ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA GP SVEZIA 2019 MOTOCROSS: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Andiamo quindi a ricordare quali saranno gli appuntamenti di questa domenica dove la Motocross sarà in diretta da Uddevalla per il Gp di Svezia 2019. Innanzitutto dobbiamo ricordare che non vi sarà alcun problema per gli appassionati italiani: il programma delle prove sarà infatti il solito per le gare in Europa, senza problemi di fuso orario. Ecco quindi che gara1 del Gp di Svezia 219 sarà prevista per le ore 14.15, mentre si dovrà attendere le ore 17.10 per assistere a gara 2: entrambe le prove avranno data di 30 minuti più due giri fino alla bandiera a scacchi. Nota a parte per le gare della Mx2, categoria sorella, che anticiperà da programma le gare della Mxgp e quindi sarà di scena alle ore 13.15 e alle 16.10.



