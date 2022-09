Diretta Motocross/ MXGP Gp Nazioni 2022 streaming video tv: torna Tony Cairoli!

DIRETTA MOTOCROSS MXGP GP NAZIONI 2022: SI CORRE IN MICHIGAN!

Domenica 25 settembre scatta il gran finale di stagione nella diretta del motocross: il Gp Nazioni 2022 si corre a Buchanan, nel Michigan, dunque saremo negli Stati Uniti e allora attenzione agli orari. L’appuntamento della domenica sarà triplo: secondo il fuso orario di casa nostra, gara-1 sarà disputata alle ore 19:10, poi avremo gara-2 alle ore 20:40 e infine ecco gara-3 che scatterà alle ore 22:08. Il Gp Nazioni 2022 di motocross sarà importante per l’Italia per due motivi: intanto difendiamo il titolo vinto a Mantova un anno fa, e poi avremo il grande ritorno di Tony Cairoli che si è ufficialmente ritirato al termine della scorsa stagione.

Con lui gareggeranno Andrea Adamo e Mattia Guadagnini; come riserva avremo Alberto Forato, che in questa stagione del Mondiale MXGP ha fatto decisamente bene e dunque punta a confermarsi. Ora andremo a scoprire in che modo funzioni questa diretta della motocross per il Gp Nazioni 2022: ufficialmente la gara non fa parte del Mondiale MXGP, che come sappiamo si è già risolto in favore del dominante Tim Gajser e purtroppo ha anche vissuto dell’assenza del campione uscente Jeffrey Herlings, che ha dovuto stare fermo per la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico subito in off season. Questa però è un’altra storia…

DIRETTA MOTOCROSS MXGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP NAZIONI 2022

La diretta tv della motocross per il Gp Nazioni 2022 non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; tuttavia ci sarà la possibilità di seguire le gare della domenica sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus, entrambe riservate agli abbonati e che garantiranno una copertura in diretta streaming video dell’evento. Le tre prove della domenica e le qualifiche del sabato saranno poi fornite dalla televisione ufficiale del circuito MXGP: anche in questo caso sarà comunque una visione in mobilità, per accedere alla quale dovrete visitare il portale MXGP-TV.com.

DIRETTA MOTOCROSS MXGP GP NAZIONI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando il Gp Nazioni 2022 per la diretta di motocross, dobbiamo dire che l’evento MXGP è iniziato ieri con le qualifiche: al via 31 nazionali, ma soltanto 19 di queste hanno ottenuto il pass per le gare di oggi e, in base ai risultati centrati, è stato stabilito l’ordine al cancelletto di partenza di ogni singolo pilota. Come funziona invece il triplo appuntamento della domenica? Semplice? Ogni rappresentante che correrà sulla pista di Buchanan avrà a disposizione due gare, dunque i nostri Cairoli, Adamo e Guadagnini correranno per un totale di sei eventi, e così tutti gli avversari delle altre nazionali.

Con questi risultati verranno poi create le classifiche finali, e sarà stabilito il vincitore del Gp Nazioni 2022 di motocross: dunque si tratta di un evento atipico, che come già detto non rientra nel computo della classifica finale del Mondiale MXGP. L’anno scorso, lo abbiamo ricordato, l’Italia ha ottenuto un successo ancora più bello perché arrivato davanti al pubblico di Mantova; oggi siamo negli Stati Uniti e chiaramente la speranza è quella di ripetersi, ma sarà molto difficile perché ci sono nazionali davvero competitive (forse l’Olanda, globalmente, è quella favorita) e il nostro Cairoli, che si è infortunato un mese fa, non è al top della condizione oltre al fatto di aver lasciato questo mondo. Tuttavia, ovviamente, sperare e sognare è del tutto lecito…











