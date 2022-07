Diretta motocross/ Streaming video tv: grandi emozioni con il Gp Fiandre 2022

DIRETTA MOTOCROSS GP FIANDRE 2022: TORNA LA MXGP!

Il nuovo appuntamento con la diretta di motocross scatta domenica 24 luglio: si corre il Gp Fiandre 2022 e come sempre saranno due le gare cui assisteremo, perché ciascuna tappa del Mondiale MXGP è divisa in gara-1 e gara-2. Diamo subito notizia degli orari: la prima corsa scatterà alle ore 14:15, mentre per gara-2 i piloti saranno in pista alle ore 17:10. Sarà interessante scoprire quello che succederà: settimana scorsa eravamo in Repubblica Ceca, le vittorie sono andate a Jeremy Seewer e Maxime Renaux e dunque Tim Gajser per una volta è rimasto a secco.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Repubblica Ceca 2022: Maxime Renaux ha vinto gara-2!

Tuttavia il campione sloveno ha gestito una situazione che lo vede in larghissimo vantaggio in classifica: se non altro la diretta di motocross ci ha detto che le gare possono sempre riservare sorprese e vincitori diversi, ma per quanto riguarda il titolo iridato sembra che Gajser, salvo clamorosi scossoni, si avvii senza problemi verso il quarto alloro nella classe regina. Vedremo quello che succederà tra poco nel Gp Fiandre 2022, mentre aspettiamo che si corra facciamo un rapido focus circa gli approfondimenti principali che sono legati al mondo del Mondiale MXGP e della diretta di motocross.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Indonesia 2022: Tim Gajser vince anche gara-2 e va in fuga!

DIRETTA MOTOCROSS GP FIANDRE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di motocross per oggi: infatti il Gp Fiandre 2022 viene sì trasmesso sui canali della nostra televisione, ma sarà soltanto in differita. Le repliche di gara-1 e gara-2 andranno in onda su Rai Sport + HD, dunque canale accessibile a tutti anche con il servizio di mobilità tramite sito o app di Rai Play; naturalmente però non si può parlare di una vera e propria diretta streaming video. Per le informazioni utili, come il live timing delle due gare e le classifiche del Mondiale MXGP, vi potrete comunque rivolgere al sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.mxgp.com.

Diretta Motocross/ Gp Germania 2022: Tim Gajser vince gara 1! Sesto Guadagnini

DIRETTA MOTOCROSS GP FIANDRE 2022: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo dunque per arrivare alla diretta di motocross per il Gp Fiandre 2022. Abbiamo già detto che Tim Gajser sta dominando la situazione, in classifica ha 125 punti di vantaggio sul secondo (Jeremy Seewer) e dunque il titolo mondiale non gli dovrebbe mancare, in quella che è comunque una stagione atipica perché è la prima senza Tony Cairoli, che si è ritirato al termine del 2021, ma registra anche l’assenza del campione in carica Jeffrey Herlings, operatosi nel corso della off season e non ancora rientrato.

Gajser, si può dire, ha corso senza i suoi principali avversari ma gli ossi duri non sono mancati: il già citato Seewer e lo spagnolo Jorge Prado che pure non è sempre stato costante, ma poi certamente anche il rookie Maxime Renaux che, già in corsa per il podio nella classifica finale, ha dimostrato che il futuro nel Mondiale MXGP potrebbe parlare francese con il suo nome in cima alle graduatorie. Ora però concentriamoci su quello che succederà nel corso della diretta di motocross per il Gp Fiandre 2022, perché manca davvero poco al via di gara-1 e vogliamo realmente scoprire quello che succederà in pista…

© RIPRODUZIONE RISERVATA