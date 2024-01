DIRETTA/ Namibia Mali (risultato finale 0-0) streaming video tv: reti bianche (CAF, 24 gennaio 2024)

DIRETTA NAMIBIA MALI (RISULTATO 0-0): RETI BIANCHE

Inizia la ripresa tra Namibia e Mali. Prins Tjiueza prova a servire un compagno di squadra, palla lunga. Ngero Katua viene servito al limite, tiro da dimenticare. Ottima occasione per Ibrahim Sissoko che calcia davvero male e spreca. Ibrahim Sissoko non riesce ad agganciare in area la sfera, sfuma un’ottima occasione. Dieci minuti al termine, non si sblocca la gara. Mohamed Camara ci prova dalla distanza, palla fuori. Kazapua chiede il cambio per infortunio. Termina il match, il Mali vola agli ottavi. (agg. Umberto Tessier)

SINAYOKO SFIORA IL GOL

Lassine Sinayoko va di testa su un cross, palla fuori di pochissimo! Peter Shalulile tenta l’azione personale ma viene fermato. Kennedy Amutenya ci prova di testa da angolo ma non centra la porta. Hamari Traore la mette in mezzo, sfera allontanata. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, si resta sullo zero a zero, lo stesso risultato di Sudafrica-Tunisia. Due i minuti di recupero. Squadre negli spogliatoi sullo zero a zero. (agg. Umberto Tessier)

NAMIBIA MALI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Namibia Mali sarà disponibile per tutti in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, visto che l’emittente Sportitalia detiene i diritti per tutta la Coppa D’Africa. In alternativa si potrà seguire al canale 5060 di Sky.

PALO DI TJIUEZA!

Inizia il match tra Namibia e Mali. Il Mali batte il calcio d’inizio. Yves Bissouma ci prova dalla distanza, respinge la difesa avversaria. Sfera per Deon Hotto che viene pescato in fuorigioco. Sono trascorsi dieci minuti di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Youssoufou Niakate non aggancia un ottimo filtrante. Prins Tjiueza riceve la sfera in area e calcia, palla sul palo! Sfortunata la Namibia ad un passo dal vantaggio in un girone estremamente equilibrato con i verdetti tutti da decidere. (agg. Umberto Tessier)

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Congo promosso! Diretta gol live score (oggi 24 gennaio 2024)

SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Namibia Mali, partita valida per la terza giornata del girone E di Coppa d’Africa. Possiamo allora dare uno sguardo alla situazione dopo le precedenti due partite, che è piuttosto buona per entrambe. Troviamo la Namibia a quota 3 punti in classifica grazie evidentemente a una vittoria e una sconfitta e per questa Nazionale non era affatto scontato ciò, anche se la differenza reti è in territorio nettamente negativo (-3) a causa di appena un gol segnato a fronte dei quattro incassati nel crollo contro il Sudafrica, dettaglio che potrebbe essere pesante se fosse necessaria la classifica avulsa.

Ancora meglio sta facendo il Mali, che infatti è la capolista di questo gruppo, con una vittoria e un pareggio su due partite giocate, quindi giustamente 4 punti in classifica e una differenza reti che è evidentemente in campo positivo (+2) per le Aquile del Mali, che hanno segnato tre gol e invece ne hanno incassato solamente uno finora in questa Coppa d’Africa. Adesso però basta numeri e parole, cediamo la parola al campo perché inizia davvero la diretta di Namibia Mali! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAMIBIA MALI: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Namibia Mali, possiamo osservare che la storia di questa partita è davvero brevissima, dal momento che è formata da due sole partite in sede di gironi di qualificazione per la precedente edizione della Coppa d’Africa. Sono state due partite davvero ravvicinate nel tempo, per la precisione furono giocate il 13 e il 17 novembre 2020, quindi addirittura nella stessa “finestra” di impegni internazionali, prima nel Mali e quattro giorni più tardi con la partita ritorno in Namibia.

Le vittorie andarono in entrambi i casi al Mali, anche se di misura, cioè per 1-0 in casa, con il gol vittoria che fu firmato su calcio di rigore da El Bilal Touré al33’ minuto di gioco e poi per 1-2 in trasferta. Qui gli ospiti si portarono sul doppio vantaggio grazie ai gol di Sekou Koita al 12’ minuto e poi di Moussa Doumbia al 37’, subito dopo la Namibia riuscì ad accorciare le distanze con la rete segnata da Elmo Kambindu al 39’ minuto, ma che non fu sufficiente per riequilibrare il punteggio finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAMIBIA MALI: SPERANO ENTRAMBE!

La diretta di Namibia Mali si gioca oggi, 24 gennaio 2024, alle ore 18.00. Nell’ultima giornata dei gironi di Coppa d’Africa, la pressione maggiore sarà alta per la Namibia, che ha ancora possibilità di raggiungere la fase ad eliminazione diretta.La squadra si trova di fronte a un bivio cruciale e serve una vittoria per avere la certezza della qualificazione. La Namibia dovrà però fare i conti col Mali che cercherà di consolidare la propria posizione in classifica e di portare a casa il bottino pieno.

NAMIBIA MALI PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Namibia Mali. La Namibia si schiererà col modulo 4-2-3-1, dimostrando una mentalità equilibrata e orientata al controllo di entrambe le fasi di gioco. Sulle fasce, l’esperto Hotto cercherà di creare delle situazioni di vantaggio nella fase d’attacco, mentre in porta Kazapua difenderà i pali. Il Mali opterà per un 4-3-1-2, con Doumbia posizionato sulla trequarti per supportare Koita. In porta, Diarra sarà chiamato a difendere la porta. Il duello si potrebbe giocare a centrocampo: la namibia schiera due centrocampisti il Mali tre- Hotto per la Namibia e Doumbia per il Mali saranno i giocatori da tenere d’occhio.

NAMIBIA MALI, LE QUOTE

Per la diretta di Namibia Mali le quote di bet365 sono molto interessanti: 7,00 la quota nel caso dovesse vincere la Namibia, niente male! Il segno X invece viene dato a 4,5 e la vittoria del Mali a 2,5.











