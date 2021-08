Diretta Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl/ Beach volley Olimpiadi Tokyo 2020 streaming video

DIRETTA NICOLAI-LUPO FIJALEK-BRYL BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: OTTAVI!

Alle ore 10:00 di lunedì 2 agosto si gioca in diretta Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl, partita valida per gli ottavi di finale del beach volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020: tornano dunque a giocare i nostri Paolo Nicolai e Davide Lupo, ovvero una coppia dalla quale ci si aspetta una medaglia (o meglio: alla vigilia dell’appuntamento a cinque cerchi gli azzurri erano tra i papabili a salire sul podio, avendolo già fatto cinque anni fa a Rio de Janeiro). Gli avversari sono due polacchi: Grzegorz Fijalek e Michal Bryl, sulla carta i due italiani sono favoriti ma è chiaro che in una partita secca di questo tipo non si possa mai dire.

Sappiamo già che, in caso di vittoria nella partita di oggi, si andrebbe a giocare per i quarti di finale del torneo di beach volley contro Cherif-Ahmed (Qatar) o Lucena-Dalhausser (Stati Uniti); vedremo allora quello che succederà nella diretta di Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl, ma aspettando che si giochi possiamo fare un breve riassunto su quelli che sono i temi portanti non solo del match, ma anche di tutto il torneo di beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020.

COME VEDERE NICOLAI-LUPO FIJALEK-BRYL BEACH VOLLEY IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl di beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se magari non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

NICOLAI-LUPO FIJALEK-BRYL BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl, ottavo di finale nel torneo di beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020. Una competizione che da oggi in avanti sarà a eliminazione diretta con un tabellone di tipo tennistico, chi vince avanza e chi perde è eliminato; in precedenza invece le sei coppie ai nastri di partenza sono state suddivise in 6 gironi da 4, con le prime due qualificate e il quadro completato dalle quattro migliori seconde, che però hanno disputato due sfide di spareggio. Nicolai e Lupo hanno vinto i loro tre impegni, concedendo due set; hanno già giocato contro due polacchi che però erano Piotr Kantor e Bartosz Losiak, e si sono imposti per 2-1. Per quanto riguarda invece Fijalek e Bryl, il loro cammino nel gruppo E è passato attraverso le vittorie contro i Grimalt (Cile) e El Graouchi-Abicha del Marocco, poi la sconfitta per 1-2 contro Evandro e Bruno, quest’ultimo campione olimpico in carica e a caccia del secondo oro consecutivo. Insomma, come già detto sulla carta a essere favorita è sicuramente la coppia italiana, vedremo se anche la sabbia delle Olimpiadi Tokyo 2020 darà ragione alla previsione…



