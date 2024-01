DIRETTA/ Nigeria Guinea Equatoriale video streaming tv: tre precedenti a senso unico (14 gennaio 2024)

DIRETTA NIGERIA GUINEA EQUATORIALE: I TESTA A TESTA

La diretta di Nigeria Guinea Equatoriale ci consegna tre precedenti, tutti vinti dalle Super Aquile: la curiosità è legata al fatto che l’ultimo precedente, nel gennaio 2018, aveva riguardato il Campionato delle nazioni africane, torneo parallelo alla Coppa d’Africa che si distingue per l’obbligo di poter convocare solo calciatori provenienti dai rispettivi campionati locali. La Nigeria aveva vinto 3-1, poi avrebbe proceduto sino alla finale persa nettamente contro il Marocco; le altre due partite sono andate in scena nel 2008 e fanno riferimento alle qualificazioni per il Mondiale in Sudafrica.

Anche qui, come già detto, doppia vittoria della Nigeria: in casa con i gol di Yakubu Aiyegbeni e Ikechuwku Uche, in trasferta invece la rete decisiva per le Super Aquile era stata firmata da Joseph Yobo. Dunque per la prima volta nella storia la diretta di Nigeria Guinea Equatoriale ci farà compagnia nella fase finale di Coppa d’Africa: non c’è dubbio alcuno sul fatto che le Super Aquile partano favorite, ma attenzione alle sorprese che in una competizione come questa, e specialmente nella fase a gironi, possono non mancare. Tra poco il campo fornirà il suo verdetto… (agg. di Claudio Franceschini)

NIGERIA GUINEA EQUATORIALE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Nigeria Guinea Equatoriale sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

NIGERIA GUINEA EQUATORIALE: NIGERIANI FAVORITI!

Nigeria Guinea Equatoriale, in diretta domenica 14 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. La Nigeria si pone come una delle principali candidate alla vittoria finale nella Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Allenata da Peseiro, la squadra può contare su talenti del calibro di Victor Osimhen, Lookman dell’Atalanta e Chukwueze del Milan, che potrebbero formare un tridente d’attacco molto interessante. Le “Super Eagles” ambiscono a migliorare il risultato dell’ultima edizione, in cui furono eliminati agli ottavi di finale dalla Tunisia. Dopo la recente sconfitta in amichevole contro la Guinea, la Nigeria è consapevole dell’importanza di non commettere più errori.

La Guinea Equatoriale ha ottenuto la qualificazione per la Coppa d’Africa per la seconda volta nella sua storia e ritorna dopo aver raggiunto i quarti di finale nell’edizione precedente. Anche se eliminata dal Senegal, poi vincitore del torneo, la squadra del CT Micha si troverà di fronte una sfida impegnativa in questo girone, con avversarie come Costa d’Avorio e Nigeria. La Guinea Equatoriale, imbattuta nelle ultime sette partite ufficiali, ha iniziato bene anche le qualificazioni ai Mondiali con due vittorie su Namibia e Liberia. Arrestare la Nigeria si preannuncia difficile, considerando anche il passato favorevole ai biancoverdi con tre vittorie in altrettanti incontri.

PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA GUINEA EQUATORIALE

Le probabili formazioni della diretta Nigeria Guinea Equatoriale, match che andrà in scena allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan. Per la Nigeria, José Peseiro schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Simon; Lookman, Osimhen. Risponderà la Guinea Equatoriale allenata da Juan Micha con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Owono; Ndong, Coco, E.Obiang, Akapo; Machin, Ganet, Bikoro; Miranda, Nsue, Salvador.

NIGERIA GUINEA EQUATORIALE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Nigeria Guinea Equatoriale, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria della Nigeria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Guinea Equatoriale, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.

