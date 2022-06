Diretta/ Novara Recanatese streaming video tv: festa al “Piola” (Serie D)

DIRETTA NOVARA RECANATESE: PIEMONTESI FAVORITI!

Novara Recanatese, in diretta sabato 11 giugno 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Silvio Piola di Novare sarà una sfida valevole per la semifinale dei play off Scudetto di Serie D. Festa allo stadio Silvio Piola dove si affrontano due squadre a caccia del tricolore dilettanti, ma che hanno già brindato al ritorno tra i professionisti. Per il Novara dopo il fallimento il purgatorio è durato solamente una stagione, con i piemontesi che affrontano questa semifinale grazie al ripescaggio tra le migliori seconde della poule Scudetto.

La Recanatese è tornata in Serie C dopo ben 74 anni, categoria dalla quale mancava dal 1948. Per i leopardiani la poule scudetto è iniziata a buoni ritmi, con la semifinale conquistata grazie al primo posto ottenuto nel girone a tre con Rimini e San Donato. La Recanatese ha ottenuto la promozione dominando il girone F di Serie D, con 9 punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Trastevere. Vittoria di larga misura anche per il Novara che nel girone A si è assicurato il primo posto con 8 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Sanremese.

DIRETTA NOVARA RECANATESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Novara Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Marco Marchionni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desjardins; Bonaccorsi, Benassi, Amoabeng; Paglino, Laaribi, Di Munno, Vaccari, Di Masi; Gonzalez, Vuthaj. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Urbietis; Meloni, Marafini, Pacciardi, Quacquarelli; Gomez, Raparo; Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi; Minnozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











