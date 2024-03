Diretta Oscar 2024: streaming e in tv/ Ospiti e premi: come seguire l’evento

Oscar 2024: diretta e come vederlo in streaming

La cerimonia degli Oscar 2024 torna per la 96esima edizione per l’evento più atteso di tutto l’anno. Gli Academy Awards si terranno presso il Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo: la consegna delle ambite statuette potrà essere seguito tramite Rai.

Vincitori Oscar 2024: primi e categorie/ Pronostici: Oppenheimer miglior film, Emma Stone miglior attrice

A condurre lo speciale Alberto Matano che andrà in onda a partire dalle 23.30 su Rai 1. Oltre che in diretta televisiva, sarà possibile guardare l’evento anche tramite streaming sul sito RaiPlay. Tra i nominati per il miglior film straniero, anche un orgoglio italiano: Matteo Garrone.

Oscar 2024: chi sono le star a consegnare le statuette

Diverse saranno le star chiamate a consegnare i premi degli Oscar 2024, tra queste: Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Catherine O’Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Michelle Yeoh, Zendaya, Emily Blunt, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Tim Robbins, Steven Spielberg, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron e Christoph Waltz.

Nunzia De Stefano, ex moglie Matteo Garrone/ "Sul lavoro lui ha bisogno di me e io di lui”

Oscar 2024: chi condurrà l’evento più atteso dell’anno

L’evento della consegna delle statuette è senza dubbio uno dei più attesi di tutto l’anno, ma chi sarà a condurre la serata? Anche quest’anno a gestire la notte degli Oscar 2024 Jimmy Kimmel, conduttore del popolare talk show serale Jimmy Kimmel Live!

Kimmel aveva già condotto la cerimonia lo scorso anno: “Essere invitato a presentare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o una trappola. In ogni caso, sono grato all’Academy per avermelo chiesto così rapidamente dopo che tutti i buoni hanno detto di no” dichiarava il presentatore. In collegamento dal red carpet degli Academy Awards ci sarà l’inviato del Tg1 Paolo Sommaruga, che intervisterà le star presenti alla kermesse cinematografica.

Io Capitano di Matteo Garrone, candidato Oscar 2024/ "Non racconta la storia", il New York Times lo stronca

© RIPRODUZIONE RISERVATA