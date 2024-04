DIRETTA/ Parigi Roubaix 2024 video streamin Rai 2: tutto pronto, si comincia! (oggi 7 aprile)

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2024: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via alla diretta della Parigi Roubaix 2024: in attesa di scendere in strada per vivere tutte le emozioni che solo l’Inferno del Nord sa garantire, ricordiamo che Mathieu Van der Poel si impose nella ultima edizione della grande classica francese, giungendo da solo con 46” di vantaggio sul compagno di squadra Jasper Philipsen, che precedette lo sfortunato Wout Van Aert, vittima di una foratura che gli impedì di restare con Van der Poel. Ancora più sfortunato è quest’anno Van Aert, a causa dell’infortunio che lo ha messo fuori gioco da tutte le classiche e gli impedirà anche di partecipare al Giro d’Italia, che aveva in programma per la prima volta in carriera.

Van der Poel invece nel 2023 fece doppietta Sanremo-Roubaix, questa volta insegue la doppietta Fiandre-Roubaix che sarebbe la più classica, segnale di un dominio sulle corse del pavé. In anni recenti questa doppietta è riuscita a Peter Van Petegem nel 2003 e poi due volte a testa a Tom Boonen (2005 e 2012) e Fabian Cancellara (2010 e 2013). Ci sono poi due tris nel mirino: per l’Olanda sarebbe la terza Roubaix consecutiva, dato che nel 2022 vinse Dylan Van Barle, mentre l’Alpecin-Deceuninck calerebbe il tris stagionale dopo la Sanremo di Philipsen e il Fiandre appunto di Van der Poel. Adesso però la parola va all’asfalto e soprattutto al pavé: finalmente la diretta della Parigi Roubaix 2024 comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2024 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA CLASSICA

Per seguire la diretta tv della Parigi Roubaix 2024 l’appuntamento sarà fin dalle ore 13.20 su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando), per una diretta che sarà dunque davvero ampia anche in chiaro, pur ricordando che alle ore 15.00 ci sarà il cambio di rete e si andrà su Rai 2 per vivere il finale più commenti ed interviste. Lunghissima diretta disponibile anche su Eurosport, canale visibile agli abbonati Sky e DAZN. Ricordiamo anche la possibilità di seguire la Parigi Roubaix in diretta streaming video su Rai Play, Discovery + e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Paris-Roubaix e il profilo X ufficiale @Paris_Roubaix.

PARIGI ROUBAIX 2024: L’ALBO D’ORO

Verso la diretta della Parigi Roubaix 2024, diamo adesso uno sguardo più approfondito all’albo d’oro della corsa. I due corridori con più vittorie sono i belgi Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975 e 1977) e Tom Boonen (2005, 2008, 2009 e 2012), con quattro successi a testa. Ben sette corridori hanno invece vinto tre volte la Parigi Roubaix: i belgi sono sempre grandi protagonisti, dal momento che fra loro ci sono Gaston Rebry, Rik Van Looy, l’immancabile Eddy Merckx e la stella degli anni Novanta Johan Museeuw, oltre al francese Octave Lapize, al nostro Francesco Moser e allo svizzero Fabian Cancellara. In totale sono 14 le vittorie italiane: le prime due risalgono addirittura al 1897 e al 1898, quando fece doppietta il valdostano Maurice Garin, che nel 1903 avrebbe vinto anche la prima edizione del Tour de France (ma nel frattempo aveva preso la cittadinanza francese).

Ecco poi la vittoria di Jules Rossi nel 1937, quella di Serse Coppi nel 1949 ex-aequo con il francese André Mahé su decisione della giuria, l’anno dopo il successo del più celebre fratello Fausto e nel 1951 l’affermazione di Antonio Bevilacqua a chiudere una tripletta italiana. Si passa poi al 1966, quando vinse Felice Gimondi; nel 1978, 1979 e 1980 ecco naturalmente la tripletta di Moser, poi abbiamo le due vittorie del compianto Franco Ballerini nel 1995 e 1998, il successo di Andrea Tafi nel 1999 e infine la grande impresa nel fango di Sonny Colbrelli nella anomala edizione autunnale del 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARIGI ROUBAIX 2024: L’INFERNO DEL NORD!

Oggi, domenica 7 aprile 2024, la diretta Parigi Roubaix 2024 regalerà un altro appuntamento imperdibile agli appassionati di ciclismo, che potranno seguire l’edizione numero 121 della grande classica francese. Si va all’Inferno del Nord, ricordando l’evocativo soprannome della Parigi Roubaix che descrive molto bene le caratteristiche di una gara unica al mondo e che in questa edizione ha un favorito d’obbligo in Mathieu Van der Poel, vincitore della scorsa edizione con un arrivo solitario nel velodromo di Roubaix e adesso a caccia non solo del bis, ma anche della mitica accoppiata con il Giro delle Fiandre che il campione del Mondo olandese ha letteralmente dominato appena sette giorni fa, nella domenica di Pasqua.

Certo, sbilanciarci troppo potrebbe essere pericoloso, perché alla Parigi Roubaix più che in ogni altra corsa (e nell’ultimo periodo ne abbiamo purtroppo visti molti…) gli imprevisti sono in agguato, ma è inevitabile indicare in MVdP il grande favorito per la vittoria. Tra l’altro in casa Alpecin-Deceuninck c’è anche un validissimo piano B che risponde al nome di Jasper Philipsen, già secondo l’anno scorso e vincitore della Milano Sanremo tre settimane fa, che trionfando a Roubaix pareggerebbe la doppietta fatta nel 2023 proprio da Van der Poel. L’alternativa potrebbe essere Mads Pedersen, la Lidl-Trek inoltre ha Jonathan Milan che ci porta a parlare degli italiani, tra i quali spiccano un ottimo Alberto Bettiol e naturalmente anche Luca Mozzato, meraviglioso secondo al Fiandre, per loro il modello da seguire è il 2021, una Parigi Roubaix che slittò ad ottobre e fu resa immortale dal trionfo di Sonny Colbrelli nella prima edizione bagnata dopo circa 20 anni. Non serve aggiungere altro: sarà una domenica tutta da vivere in compagnia della diretta della Parigi Roubaix 2024.

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2024: IL PERCORSO

Parliamo adesso naturalmente del percorso che caratterizzerà la diretta della Parigi Roubaix 2024. Questa grande classica è quasi un anacronismo non solo nel ciclismo, ma potremmo dire nel mondo contemporaneo, tanto che in Francia esistono associazioni di “amici della Roubaix”, con compiti quali la manutenzione dei tratti in pavé, senza i quali naturalmente la corsa perderebbe tutto il suo significato e la ragion d’essere, dal momento che è completamente pianeggiante e quindi sarebbe davvero insipida se fosse interamente su asfalto, invece la diretta della Parigi Roubaix 2024 ci offrirà ancora una volta una corsa senza alcun paragone sul suo tracciato di 259,7 km, dei quali ben 55,7 saranno lastricati, perché da percorrere su 29 tratti in pavé. Il numero è rimasto immutato, ma qualcosa è cambiato con la modifica di un paio di tratti, per cui i tratti in pavé saranno 1200 metri più lunghi rispetto all’anno scorso.

La partenza avrà luogo, come ormai da moltissimi anni, non più dalla capitale francese bensì da Compiègne alle ore 11.25. Per circa 100 km niente da segnalare, poi ecco i 29 tratti lastricati, tutti racchiusi negli ultimi 163 km, il che rende la Parigi Roubaix appunto “l’Inferno del Nord”. La citazione è d’obbligo per i settori più difficili e affascinanti. Il primo è naturalmente la leggendaria Foresta di Arenberg: siamo a 95 km dal traguardo, eppure chi resterà indietro di fatto avrà già perso la Roubaix – attenzione anche alla discussa novità della chicane (stretta e a gomito) per rallentare la velocità in ingresso, ma che potrebbe creare più problemi di quanti si propone di risolvere. Poi gli altri due tratti a cinque stelle (i più difficili): Mons en Pévèle a poco meno di 50 km dal traguardo e in seguito il Carrefour de l’Arbre, fondamentale anche perché ormai saremo a meno di 20 km da Roubaix e dunque potrebbe essere davvero il momento chiave. Infine l’ingresso al velodromo di Roubaix dove è posto l’arrivo agognato da tutti, dal primo all’ultimo, perché portare a termine una Parigi Roubaix è impresa non da poco e di conseguenza raggiungere il velodromo ha un valore speciale per chiunque si presenti alla partenza dell’Inferno del Nord.











