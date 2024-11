DIRETTA PESCARA PINETO, PER TENERE LA TESTA

Lunedì 25 novembre scenderà in campo anche la capolista Pescara nella diretta Pescara Pineto. Continua la sfida a distanza fra gli uomini di Silvio Baldini, primi nella Serie C girone B a quota 33 punti, e la Ternana di Ignazio Abate, impegnata alla stessa ora contro il Carpi. I delfini sono per ora i mattatori di questo campionato con dieci vittorie, tre pareggi e una sconfitta, oltre a diciannove gol fatti a fronte di soli nove gol subito. Tuttavia proprio negli ultimi tempi gli abruzzesi hanno dato i primi segnali di cedimento, perdendo in casa della Vis Pesaro e pareggiando zero a zero contro l’Arezzo. Solo quattro punti quindi raccolti nelle ultime tre giornate per un Pescare ora affamato di vittorie.

Ad approfittare del possibile passaggio a vuoto dei biancoazzurri potrebbe essere il sorprendete Pineto nel derby abruzzese. I teramani, alla seconda stagione fra i professionisti, stanno ben figurando con un buon avvio di campionato che li attesta per ora alla dodicesima posizione della classifica. Il Pineto è anche reduce da un’ottima prestazione contro il Perugia, battuto per 3-1.

DIRETTA PESCARA PINETO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pescara Pineto sarà come di consueto appannaggio delle reti Sky. L’emittente di Cologno Monzese detiene infatti i diritti in esclusiva della Serie C 2024/25, ad eccezione di una partita a giornata concessa anche alla Rai. la diretta Pescara Pineto sarà perciò visibile su Sky Sport 252, oltre che in streaming su Sky Go e su NOW TV, la piattaforma di dirette on demand di proprietà di Sky, su PC, tablet e smartphone.

PESCARA PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tante novità di formazione per Silvio Baldini, fuori Staver, Meazzi, Bentivegna e Vergani, dentro Pierozzi, Merola, Dagasso e Tonin per un Pescara che dovrebbe scendere in campo con questo 4-3-3: Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Tonin, Cangiano.

Buone notizie invece per il Pineto. Torna in campo l’uomo di punta Amine Chakir, squalificato contro il Perugia, al centro dell’attacco a tre con Gambale e Bruzzaniti. Per il Pineto altro 4-3-3 a sua volta formato da Tonti in porta; Hadziosmanovic, Ingrosso, De Santis e Borsoi ; Nebuloso, Lombardi e Germinario; Bruzzaniti, Cakir, Gambale.

PESCARA PINETO, LE QUOTE

Il Pescara è come prevedibile, favoritissimo per questa diretta Pescara Pineto. La vittoria degli uomini di Silvio Baldini è data a 1.50 dai bookmakers, mentre il pareggio a ben 3.75. Poco probabile la vittoria del Pineto, quotata addirittura 5.90.