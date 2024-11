VIDEO PINETO PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: TRIONFO DEGLI ABRUZZESI!

Bastano pochi minuti al Pineto per schiantare un Perugia in caduta libera. Brutta batosta in riva all’Adriatico per Zauli e i suoi, assenti sul piano del gioco e sul piano mentale. Per il grifone i tre punti mancano da ormai cinque partite e, scavalcato dallo stesso Pineto, è il momento di guardarsi le spalle.

Video Pro Patria Virtus Verona (1-1)/ Gol e highlights: Alcibiade riprende Contini (Serie C 16 novembre 2024)

Il Perugia va subito sotto, al secondo minuto infatti una ripartenza del Pineto infila la difesa perugina, e dopo il tiro di Gambale, respinto da Gemello, Bruzzaniti sulla ribattuta non può sbagliare. La squadra di Zauli la raddrizza però subito dopo con Seghetti, ma è un pareggio estemporaneo, fortuito, infatti non dura molto. Pochi minuti dopo Germinaro dal limite dell’area di rigore fa partire una saetta che fulmina il Perugia, facendolo ripiombare nello svantaggio. Poi al 29′ Dal Sole completa il lavoro facendo il tris a favore del Pineto.

Video Sorrento Picerno (1-1)/ Gol e highlights: Todisco pareggia in extremis! (Serie C, 16 novembre 2024)

Succede tutto in questi primi trenta minuti: vantaggio, rimonta, controrimonta e allungo. Il Perugia prova a reagire ma con scarsi risultati. A nulla valgono anche i quattro cambi fatti da Zauli in apertura del secondo tempo. Il Pineto rimane padrone del campo per tutta la durata del match. Poi all’80’ un doppio giallo ingenuo di Polizzi lascia il Perugia in 10, e con l’attaccante diciannovenne se ne vanno le ultime speranze per gli ospiti.

VIDEO PINETO PERUGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS