DIRETTA PETROSYAN VS BOUNGAB: IL MONDIALE DI KICKBOXING A MONZA

Una serata di grandi emozioni ci attende oggi, sabato 30 novembre 2024, con la diretta Petrosyan vs Boungab presso la OpiquadArena di Monza, dove ci sarà in palio il Mondiale di kickboxing tra il grande campione italo-armeno Giorgio Petrosyan, che in carriera ha già conquistato per ben quindici volte un titolo di campione del Mondo, e il suo sfidante francese Nasser Boungab. Queso sarà logicamente il culmine di una grande serata che offrirà en dieci incontri nella Main Card dalle ore 20.30 – per la diretta Petrosyan vs Boungab saremo presumibilmente parecchio più in là, come ultimo evento e culmine della serata.

Diretta Bologna Venezia/ Streaming, video tv: Italiano per tornare a vincere (Serie A, 30 novembre 2024)

I numeri della carriera di Giorgio Petrosyan sono leggendari: abbiamo già citato i quindici titoli mondiali, complessivamente ha disputato 126 incontri nei quali ha raccolto la bellezza di 122 vittorie. Il parterre sarà ricchissimo di stelle di altri sport, a partire dal calcio, ma anche della musica e dello spettacolo, ma il vero show è naturalmente quello che ci attendiamo dai protagonisti di una serata che sarà ricchissima e che naturalmente catalizzerà l’attenzione soprattutto grazie alla diretta Petrosyan vs Boungab…

Griglia di partenza Formula 1/ GP Qatar 2024 Losail: chi farà la pole position? (oggi 30 novembre)

PETROSYAN VS BOUNGAB IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per tutti coloro che vorranno assistere a questo grande evento ma non potranno essere presenti a Monza, ricordiamo che la diretta Petrosyan vs Boungab in tv non sarà garantita nel senso tradizionale del termine, ma il match sarà visibile grazie alla piattaforma DAZN, che offrirà ai propri abbonati la diretta Petrosyan vs Boungab in streaming video a livello mondiale.

DIRETTA PETROSYAN VS BOUNGAB: UNA VITA E UNA CARRIERA DA LEGGENDA

Nel giorno della diretta Petrosyan vs Boungab, ne approfittiamo per parlare di questo grande campione che ha portato all’attenzione generale uno sport di nicchia come la kickboxing, anche grazie a una vita decisamente particolare. Il cognome lascia intuire che non sono italiane le origini di Giorgio Petrosyan: in effetti è nato nel 1985 e cresciuto in Armenia, ma all’età di 13 anni insieme al padre e al fratello affrontano un difficilissimo viaggio nascosti in un camion verso l’Italia, dove arrivano da immigrati clandestini. Li aiuterà la Caritas, poi Giorgio inizierà a combattere, cambiando la propria vita e anche quella della sua famiglia.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Cremonese a valanga (30 novembre 2024)

I numeri li abbiamo ricordati, possiamo aggiungere che la cittadinanza italiana arrivò nel 2014 per meriti sportivi, su iniziativa dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quest’anno Petrosyan ha già combattuto il 18maggio a Milano contro lo spagnolo Sergio Sanchez, ottenendo una vittoria per giudizio unanime dei giudici: certo l’età avanza anche per questo leggendario campione, ma speriamo che l’epilogo possa essere ancora una volta trionfale per la diretta Petrosyan vs Boungab.