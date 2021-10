Diretta Piacenza Milano/ Streaming video Rai: bel test in casa di Bernardi

DIRETTA PIACENZA MILANO: PARTITA IMPERDIBILE!

Piacenza Milano, diretta dagli arbitri Luciani e Frapiccini, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 30 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Messa da parte la Supercoppa lo scorso fine settimana, ecco che sono riflettori puntati sulla Serie A1 della pallavolo maschile e per la 3^ giornata di Superlega ecco che ci si presenta la diretta tra Piacenza e Milano, match davvero imperdibile.

In campo due delle formazioni che più dovremo tenere d’occhio in quesTo campionatO 2021-22, perchè potrebbero davvero sorprenderci: sia Bernardi che Piazza, anche grazie al mercato estivo, hanno saputo costruire due formazioni ricche di ottimi talenti, con anche diversi giovani da lanciare (uno su tutti Paolo Porro, classe 2001, oro ai mondiali 2019 U19), che pure non stanno affatto demeritando in questo avvio di stagione. Sarà uno scontro diretto davvero imperdibile quello di questa sera!

DIRETTA PIACENZA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Milano sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA MILANO: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Piacenza e Milano, bella sfida della 3^ giornata di Serie A1, ci pare doveroso dare un miglior contesto all’incontro che ci attende. Com abbiamo detto, siamo molto curiosi di vedere alla prova due formazioni anche giovani, di sicuro delle più interessanti del campionato della Superlega. Lo è la Gas Sales di Bernardi che rivoluzionata nell’estate, sta ora vivendo un ottimo avvio di stagione, con già due vittorie assicurate nelle prime due giornate del campionato. Non solo per ben 5 punti all’attivo, ma anche due prestazioni impeccabili, la prima contro Ravenna e la seconda contro la Lube Civitanova campione d’Italia in carica, pure battuta al tie break solo pochi giorni fa: elementi che davvero fanno gongolare Bernardi.

Ancor invece da scoprire un po’ la Milano di Piazza: sulla carta il club meneghino (che solo l’anno scorso ha fatto sua pure la Challenge cup) ha messo assieme un ottimo rooster, con giocatori giovani da lanciare e atleti di esperienza come il capitano Matteo Piano, sempre decisivi in campo. Pure i milanesi finora sono scesi in campo una sola volta, nella seconda giornata della Superlega (a turno un club riposa, la stagione ha 13 club), riuscendo a incamerare due punti alle spalle di Monza, battuta al tie break. Una bella partita che è stata anche buon test per Milano ma certo insufficiente per giudicare a pieno il momento della squadra biancoblu. Pure le attese sono altissime oggi: chissà che dirà oggi il campo!



