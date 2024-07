Dramma a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa (in Toscana), dove è morto il pallavolista Danilo Cremona, solo 32enne. La notizia, riportata dal quotidiano Il Giorno racconta di come una festa, un torneo, si sia trasformato in tragedia: Danilo Cremona ha avuto un malore e per lui non vi è stato più nulla da fare. Originario della Lombardia, precisamente di Merate, in provincia di Lecco, stava partecipando al Summer Fest, un festival molto conosciuto in quel della provincia di Pisa dedicato alla pallavolo, e durante il quale sono soliti partecipare moltissimi atleti approfittando della pausa dei vari campionati per l’estate.

Allo stadio di San Giuliano Terme hanno così allestito una serie di campi per i vari eventi in programma ma nel corso dello show, mentre stava disputando una partita sul prato, Danilo Cremona ha accusato un malore da cui purtroppo non si è più ripreso: il 32enne giocatore è stato infatti soccorso e trasportato in ospedale ma alla fine ne è stata decretata la sua morte.

DANILO CREMONA, IL MALORE DURANTE UNA PARTITA DI SABATO

Corry, come veniva chiamato da chi lo conosceva bene, aveva giocato in diverse squadre di pallavolo della Lombardia, come ad esempio il Desio Volley e il Merate, ma anche il club di Caronno Pertusella e di Concorezzo, e proprio per questo era particolarmente conosciuto nell’ambiente della pallavolo lombarda. Ma cosa è successo? Il tutto, secondo quanto racconta chi ha assistito al tragico evento, è accaduto nel giro di pochi minuti.

Danilo Cremona stava giocando una partita sabato scorso, sembrava in perfetta salute, ma alla fine si è accasciato al suolo. E’ stato quindi soccorso dai medici presenti in loco, che si sono subito accorti della gravità, per poi essere trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Cisanello. La situazione era molto grave e alla fine il personale sanitario le ha provate tutte per salvare la vita al pallavolista ma dopo tre giorni di agonia lo stesso è deceduto sul letto del nosocomio, senza un vero e proprio perchè.

DANILO CREMONA, PER I MEDICI HA AVUTO UNA SINCOPE

Ovviamente distrutti famigliari e amici, che si sono stretti tra di loro per provare a farsi forza in un momento così triste. Sconvolti anche gli organizzatori del Summer Fest, che tutto si aspettavano dall’evento del volley tranne che assistere ad una tragedia di tale portata. Danilo Cremona avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 20 ottobre ed era originario di Merate, il comune dove aveva mosso i primi passi nella pallavolo.

E’ morto proprio mentre faceva ciò che più gli piaceva, una magra consolazione che lascia comunque inevase moltissime domande. Secondo i medici il ragazzo avrebbe avuto una sincope, ma in ogni caso si cercherà di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto attraverso l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno. Nel frattempo sui social sono in moltissimi a piangere Danilo Cremona, migliaia di messaggi a testimonianza di quanto lo stesso fosse amato.