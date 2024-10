DIRETTA PINETO ASCOLTI (RISULTATO 0-0), TRIONFA LA NOIA FINORA

Benvenuti alla diretta del match valido per l’undicesima giornata del campionato di serie C tra Pineto ed Ascoli, due squadre che si trovano nelle retrovie del gruppo B. Un problema soprattutto in attacco per le due formazioni mentre parliamo di due formazioni che curano particolarmente il reparto difensivo. Intanto comincia la sfida, si parte tra Pineto ed Ascoli.

Comincia la sfida e ritmi abbastanza pacati tra le due squadre, poche emozioni nei primi minuti e qualche fallo di troppo. Entrambe le squadre non sembrano intenzionate a scoprirsi e in particolare il Pineto – squadra di casa – non sembra aver molta voglia di fare la partita. L’Ascoli ci prova con qualche cross ma davvero troppo poco e in questa parte iniziale di gara a trionfare sembra la noia. (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA PINETO ASCOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia seguire con i propri occhi la diretta Pineto Ascoli senza recarsi allo stadio dovrà possedere un abbonamento valido per Now o per Sky, che detengono i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta attaulmente disputando. La sfida sarà visibile sul televisore grazie a NOW TV oppure sintonizzandosi sul canale Sky Sport 256, oltre ad usufruire del servizio di streaming offerto da Sky Go. La partita potrebbe inoltre essere inserita in una Diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre gare in programma a quell’ora.

DIRETTA PINETO ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo alla diretta di Pineto Ascoli con l’obiettivo di capire quali saranno i dettami tattici dei due tecnici a vedendo insieme le statistiche pre match, il confronto sarà essenziale per capire chi potrebbe avere la meglio in un match sulla carta molto equilibrato. Il Pineto è una squadra all’Italiana, quindi un blocco basso della difesa che si posiziona a circa 25m di distanza dalla porta. Lìobiettivo è quello di colpire in contropiede come si nota dal numero di cross progressivi (ovvero quelli che superano i 25 metri e sono fatti in avanti) si aggira in media intorno ai 27,8 per partita.

L’Ascoli invece nonostante il blocco difensivo simile a quello avversario cerca con maggiore insistenza il tiki taka per scardinare la difesa con passaggi corti e precisi. Questo però porta la squadra ad attaccare con pochi uomini dentro l’area, in media 1,4 per azione. Il possesso palla per il Pineto è in media il 44% nell’arco dei novanta minuti mentre per i bianconeri marchigiani è del 51%. Adesso invece è il momento di iniziare il commento live della diretta di Pineto Ascoli, il fischio di inizio è vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

PINETO ASCOLI, SQUADRE IN UNA ZONA PERICOLOSA

La diretta Pineto Ascoli, in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani e valida per l’undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025, rappresenta già quasi una sfida salvezza. I biancazzurri occupano infatti la diciassettesima posizione in classifica con 8 punti, gli stessi sin qui guadagnati pure dai bianconeri che si trovano al sedicesimo posto solo grazie ad una migliore differenza reti.

Gli abruzzesi puntano a riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Campobasso ma i marchigiani sono invece reduci da ben quattro sfide perse in altrettante gare. La direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione AIA di Bari, che potrà contare sull’apporto fornito dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia. Il ruolo di quarto uomo sarà invece ricoperto da Stefano Striamo di Salerno.

DIRETTA PINETO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del calcio d’inizio della diretta Pineto Ascoli, proviamo ad analizzare quali potrebbero essere le scelte effettuate dai due allenatori in merito alle probabili formazioni. Gli abruzzesi, guidati dal tecnico Ivan Tisci, potrebbero tornare in campo con il 3-4-3 che aveva permesso loro di chiudere con un pareggio per 1 a 1 la sfida contro la Vis Pesaro, abbandonando in questo modo la difesa a quattro ammirata nella sconfitta patita contro il Campobasso nell’ultimo turno.

Un po’ più indecifrabile invece quello che potrebbe essere lo schieramento dei marchigiani allenati da mister Domenico Di Carlo, reduci infatti da ben quattro sconfitte consecutive. Il punto saldo dovrebbe in ogni caso rimanere la difesa a quattro mentre bisognerà capire se si tratterà di un 4-2-3-1 oppure di un 4-3-2-1 leggermente più conservativo ma comunque funzionale per sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori.

DIRETTA PINETO ASCOLI, LE QUOTE

Cerchiamo infine di esaminare quale potrà essere il pronostico del risultato finale per la diretta Pineto Ascoli attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Snai, i bianconeri sono leggermente favoriti per ottenere il successo, quotato a 2.20, mentre sono più deboli le chances di vittoria dei biancazzurri, con l’1 pagato a 3.35. Attenzione pure al pareggio, dato a 2.80, e della stessa opinione sembrano essere pure Bwin, che paga però l’1 a 3.20, e Planetwin, che al contrario offre 3.40 per i tre punti del Pineto.