DIRETTA PINETO CAMPOBASSO, BIANCAZZURRI A CACCIA DI PUNTI

La diretta Pineto Campobasso si terrà lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani si disputa come partita valevole per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Il momento non è certo dei migliori per i padroni di casa, attualmente fermi in sedicesima posizione, la prima che garantisce un posto nei playout retrocessione, con appena otto punti sin qui conquistati, al pari dell’Ascoli che si trova avanti soltanto per differenza reti.

Sorride invece la formazione ospite dall’alto dei suoi 14 punti guadagnati e che sono valsi loro il settimo posto in classifica. Per i rossoblu potrebbe questa essere l’occasione per continuare ad allungare la lunga striscia di risultati utili concretizzatasi nelle ultime settimane. La direzione dell’incontro è stata infine affidata all’arbitro Alessandro Pizzi, proveniente dalla sezione AIA di Bergamo.

DIRETTA PINETO CAMPOBASSO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Pineto Campobasso sarà come di consueto garantita sia da Sky che da Now, entrambe detentrici dei diritti per la trasmissione delle partite dei gironi A, B e C di Serie C in esclusiva per la stagione 2024/2025. Chiunque possieda un abbonamento valido potrà vedere la partita via streaming su Now tv oppure sull’applicazione di Sky Go. In televisione il match sarà selezionabile sul canale Sky Sport 254 con un’eventuale diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre sfide in programma lunedì 21 ottobre alle ore 20:30.

PINETO CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa dell’inizio della diretta Pineto Campobasso, tentiamo di interpretare quelle che saranno le scelte effettuate dagli allenatori delle due squadre impegnate questa sera tramite le probabili formazioni. I biancazzurri dovrebbero presentarsi in campo con il 3-4-2-1 in cui Villa, De Santis e Marafini, oppure Hadziosmanovic, comporranno la difesa davanti al portiere Tonti. Nel mezzo ci saranno Del Sole, Amadio, Schirone e Borsoi mentre Germinario e Borsoi forniranno supporto all’unica punta Fabrizi.

I rossoblu di mister Piero Braglia, che sarà squalificato, potrà contare su tutti gli elementi presenti nell’organico della sua squadra sebbene i punti saldi della rosa siano sempre comunque rappresentati da Forte tra i pali della porta, Benassai in difesa, Morelli sulla fascia oltre ai soliti Di Stefano e Di Nardo a comporre il reparto più avanzato.

DIRETTA PINETO CAMPOBASSO, LE QUOTE

Proviamo ora a dare un’occhiata al pronostico della diretta Pineto Campobasso tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il risultato finale di questa partita. Secondo quanto pagato da Snai, l’incontro si preannuncia molto più che equilibrato visto l’1 fissato a 2.65 mentre sia l’x che il 2 sono invece dati a 2.75. Il Pineto appare dunque leggermente favorito per aggiudicarsi i tre punti mentre per Lottomatica, così come per Betflag, ci sono le stesse possibilità che i padroni di casa vincano o pareggino questa gara, con entrambe le quote fissate a 2.70, piuttosto che optare per una vittoria del Campobasso, pagata a 2.80