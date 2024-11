DIRETTA PINETO PIANESE, TESTA A TESTA

Tra qualche istante commenteremo live la diretta di Pineto Pianese, primo match ufficiale tra le due squadre che quindi non godono di precedenti per la nostra solita rubrica che si basa appunto sule partite delle due squadre che precedono il match odierno. Per l’occasione abbiamo dunque virato su u testa a testa dal punto di vista del recente stato di forma delle due compagini. Nelle ultime cinque partite abbiamo il Pineto che ha collezionato tre vittorie e solo due sconfitte contro il Carpi e la Spal, due sfide terminate rispettivamente 4-1 e 2-1.

Invece passando alla Pianese abbiamo due vittorie contro la Vis Pesaro e il Pontedera. Le altre tre partite che mancano all’appello invece sono terminate con due pareggi (l’ultimo nella precedente giornata contro la Spal 1-1) e poi una sconfitta contro la Torres per 3-0. Adesso passiamo alle statistiche della diretta di Pineto Pianese, poiché c’è molto equilibrio in questi testa a testa e i numeri potrebbero dirci qualcosa in più. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO PIANESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pineto Pianese dovrete sottoscrivere un abbonamento a Sky che trasmetterà la partita anche anche sui servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questo match con la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni.

SFIDA PLAYOFF IN ABRUZZO

La quindicesima giornata del Girone B di Serie C si apre con la diretta Pineto Pianese in campo alle 20,30 di venerdì 29 novembre. A sfidarsi saranno due squadre che stanno lottando per entrare tra le prime dieci e giocarsi i playoff. Il Pineto di Tisci è undicesimo in classifica ed arriva da due vittorie consecutive contro Perugia e Pescara. Tre partite da imbattuti, invece, gli uomini di Prosperi che hanno pareggiato l’ultima partita in casa del Legnago Salus dopo aver vinto contro Vis Pesaro e Pontedera.

PINETO PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni in vista di questa sfida. Il Pineto di Tisci andrà ancora in campo con il suo 4-3-3 con un tridente formato da Del Sole, Gambale e Bruzzaniti. Ingrosso e De Santis saranno i due difensori centrali a difesa della porta di Tonti con Amadio in mediana ad aiutare la difesa.

Difesa a tre per Prosperi che si affida e Boer tra i pali con Polidori, Indragoli e Pacciardi a completare il terzetto. Nicoli e Boccadamo saranno i due esterni di centrocampo a sostegno di un attacco formato da Mastropietro e Colombo alle spalle di Mignani.