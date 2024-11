DIRETTA PIANESE LEGNAGO SALUS, LEGNAGO ALL’ULTIMA CHIAMATA SALVEZZA

La diretta Pianese Legnago Salus andrà in campo domenica 24 novembre 2024 a partire dalle 15,00 per la sedicesima giornata del Girone B di Serie C. A sfidarsi saranno due squadre che occupano due posizioni praticamente contrarie ma a caccia di punti importanti per la classifica.

I padroni di casa della Pianese sono all’ottavo posto di questa classifica e arrivano da una vittoria in casa del Pontedera. Malissimo, invece, il Legnago Salus che si trova in ultima posizione a tre punti dal Sestri Levante e non vince da cinque giornate.

DIRETTA PIANESE LEGNAGO SALUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pianese Legnago Salus potrete collegarvi a Sky o alle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno la partita. Potrete anche seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

PIANESE LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche ad approfondire le probabili formazioni in vista di questa sfida. Sarà difesa a tre per la Pianese di Prosperi che schiererà Pacciardi, Indragoli e Polidori a difesa della porta di Boer. Boccadamo e Nicoli saranno i due esterni di centrocampo con compiti difensivi per lasciare spazio a Colombo e Mastropietro di agire alle spalle di Mignani.

Giocherà con la difesa a tre anche Contini che si affiderà a Pelagatti, Ampollini e Malumandsoko per difendere la porta di Toniolo. Martic sarà il mediano con Ibrahim e Franzolini ai suoi lati a sostegno delle due punte che saranno Demirovic e Svidercoschi.

PIANESE LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Passiamo anche all’analisi delle quote della diretta Pianese Legnago Salus utilizzando le proposte di Snai. I padroni di casa partono favoriti e la loro vittoria è a 1,50 contro il 2 per gli ospiti a 5,25 e il pareggio X a 4,00.