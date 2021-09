Diretta Polonia Serbia/ Streaming video Rai: finale 3^ posto Europei volley

DIRETTA POLONIA SERBIA: FINALE PER IL BRONZO EUROPEO!

Polonia Serbia, diretta dagli arbitri Cesare e Oleynik, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 19 settembre in Polonia: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Nella calda arena di Katowice, si gioca oggi la finale per il 3^ posto degli Europei di volley maschile e con la diretta tra Polonia e Serbia ci attendiamo un match davvero superlativo, sicuramente imperdibile.

Da una parte ecco i padroni di casa, guidati dal ex tecnico della Sir Safety Perugia Vital Heynen che da campioni del mondo in carica, puntano ovviamente a salire sul terzo gradino del podio: contro però la temibile Serbia, campione europeo in carica. Che pure darà oggi il massimo in campo ostile per vincere almeno in bronzo in questa rassegna continentale: sarebbe infatti il terzo podio di fila in questo tipo di competizione , dopo il bronzo del 2017 e l’oro due anni dopo e i serbi non vogliono certo lasciarsi sfuggire questo record. Siamo dunque sicuri che ci attenderà una finale per il 3^ posto degli Europei di volley maschile davvero incredibile.

DIRETTA POLONIA SERBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE 3^ POSTO DEGLI EUROPEI VOLLEY

Segnaliamo subito che oggi la finale per il 3^ posto agli Europei di volley maschile tra Polonia e Serbia sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato e per la precisione al canale sportivo Raisport + HD, al solito al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. L’atteso incontro sarà fruibile di conseguenza pure tramite sito o app di Rai Play per quanto riguarda la diretta streaming video disponibile a tutti senza costi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA POLONIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Polonia e Serbia, ci pare necessario però anche fare un passo indietro e andare a ricordare il magnifico cammino fatto dalle due nazionali fino alla finale per il bronzo europeo di questo pomeriggio. Cominciamo allora dai padroni di casa di Heynen, che pure nella fase a gironi della manifestazione non hanno avuto alcun problema a chiudere da leader e a bottino pieno il proprio gruppo: i campioni del mondo si sono affermati nettamente, fissando pure a 15:4 il bilancio set. Approdati al tabellone finale i polacchi hanno in primis vinto contro la Finlandia e poi regolato la Russia per 3-0: solo in semifinale Leon (miglior realizzatore del team nella competizione) e compagni hanno ceduto alla Slovenia per 3-1.

Cammino eccezionale poi anche per la Serbia di Slobodan Kovac, che pure nelle fasi iniziali degli Europei era stata inserita nel medesimo gruppo dei polacchi. I serbi nel girone A hanno totalizzato 4 successi e un solo KO (contro la Polonia per l’appunto) cedendo ai rivali nel complesso 7 set su 14 vinti. Nel tabellone finale del torneo pure la Serbia è stata implacabile: gli slavi hanno avuto ragione di Turchia ed Olanda ed è stato solo in semifinale che si sono arresi di fronte all’Italia di De Giorgi, pur al termine di un match eccezionale, che li ha visti davvero protagonisti. E ora dopo tante fatiche è tempo di giocarsi il podio europeo e la medaglia di bronzo nello specifico: parola al campo!

