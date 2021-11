Diretta/ Pordenone Ascoli streaming video tv: ramarri a secco (Serie B)

DIRETTA PORDENONE ASCOLI: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Pordenone Ascoli, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ancora a secco di vittorie i Ramarri che non sono riusciti a fare bottino pieno nelle prime undici giornate di campionato. Solo tre pareggi finora per il Pordenone che è arrivato alla sosta con una nuova sconfitta subita in casa della capolista Brescia e che soffre ancora in attacco, peggior reparto offensivo della B con soli 8 gol segnati.

DIRETTA/ Brescia Pordenone (risultato finale 1-0) video tv: decide un gol di Moreo!

L’Ascoli invece ha lanciato un acuto prima della pausa, dopo un periodo difficile che ha fatto scivolare i marchigiani fuori dalla zona play off. 2-1 al Vicenza e balzo in avanti in classifica, anche se i bianconeri sono fuori dalle prime otto posizioni, essendo tornati alla vittoria dopo 6 giornate consecutive di digiuno. Il 27 febbraio scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente disputato in casa del Pordenone, che ha battuto per l’ultima volta l’Ascoli in casa con il 2-1 del 22 dicembre 2019.

DIRETTA/ Ascoli Vicenza (risultato finale 2-1): Diaw accorcia, ma non basta

DIRETTA PORDENONE ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Ascoli di Serie B, come di consueto sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Quest’ultima detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della seconda serie italiana. Per poter visionare le gare è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, ed è possibile seguirle anche in diretta streaming video sull’applicazione Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la Serie B, tramite le piattaforme digitali DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono l’intero campionato in diretta streaming video. Anche in questo è necessario essere abbonati per poter accedere ai contenuti.

Diretta/ Pordenone Cremonese (risultato finale 2-2) streaming: la riprende Zammarini!

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Ascoli, match che andrà in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Camporese, stefani, Falasco; Misuraca, Pasa, Folorusnho; Ciciretti, Tsadjout, Kupisz. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Bottegjin, Avlonitis, D’Orazio; Caligara, Eramo, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA