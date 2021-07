Diretta/ Porto Roma streaming video tv: Mou torna in Portogallo (amichevole)

DIRETTA PORTO ROMA: UN “DERBY” PER MOURINHO!

Porto Roma, in diretta mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Do Dragao di Oporto, sarà una sfida amichevole in preparazione alla nuova stagione. José Mourinho torna in Portogallo guidando i giallorossi contro la formazione allenata da Sergio Conceicao. Campione d’Italia del 2000 con la Lazio, il tecnico portoghese era stato tra i nomi avvicinati alla Roma in primavera, prima dell’annuncio dell’arrivo di Mourinho in giallorosso.

CALCIOMERCATO ROMA/ Rinnovo vicino per Pellegrini, in attacco Shomurodov e Azmoun

Per la Roma l’ultimo test amichevole col Debrecen ha messo in mostra una squadra micidiale nelle ripartenze e che sta ritrovando ad alti livelli i suoi gioielli d’attacco come Zaniolo e Dzeko. Qualcosa da rivedere invece in difesa, colpita due volte nel test al Benito Stirpe di Frosinone contro i modesti magiari. Dall’altra parte il Porto, che nella scorsa stagione è stato giustiziere della Juventus in Champions League, lavora per migliorare la sua qualità inserendo, com’è consuetudine per il club del presidente Pinto da Costa, giovani interessanti per riprendersi almeno il trono di Portogallo, andato ad appannaggio nella scorsa stagione dello Sporting Lisbona.

Nicolò Zaniolo pupillo di Mourinho alla Roma/ "Se mi segui, vinceremo insieme"

DIRETTA PORTO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Porto Roma; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita dai canali social ufficiali del club giallorosso. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; si potrà seguire la partita su Roma Tv+, servizio ufficiale del club giallorosso disponibile online registrandosi su video.asroma.com o attraverso l’app ufficiale dell’AS Roma.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA

Le probabili formazioni di Porto Roma, amichevole che andrà in scena presso l’Estadio Do Dragao di Oporto. Per il Porto l’allenatore Sergio Conceicao sceglierà il 4-4-2 come undici di partenza e questa formazione titolare: Diogo Costa; João Mario, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Manafá; Francisco Conceição, Carraça, Bruno Costa, Otavio; Pepê, Toni Martinez. La Roma di José Mourinho scenderà in campo schierando un 4-2-3-1: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Perez; Dzeko.

Calciomercato Roma/ Si complica la cessione di Olsen, il Lille pensa a Mandanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA