Diretta presentazione Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai: percorso e tappe

Oggi la diretta della presentazione Giro d’Italia 2020 catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di ciclismo, che non vedono l’ora di scoprire quale sarà il percorso della prossima edizione del Giro d’Italia e tutte le tappe della Corsa Rosa che ci terrà compagnia nel prossimo mese di maggio alla ricerca dell’erede di Richard Carapaz, vincitore a sorpresa ma certamente con pieno merito dell’edizione 2019 davanti a Vincenzo Nibali e Primoz Roglic. L’appuntamento sarà alle ore 16.50 di oggi pomeriggio, giovedì 24 ottobre 2019, presso gli Studi Rai di Via Mecenate 76 a Milano, nello studio che tradizionalmente ospita la trasmissione ‘Che tempo che fa’. Qualche giorno fa è già stato svelato il Tour de France, con la presentazione del Giro d’Italia 2020 si completerà il quadro di una stagione davvero campale per gli uomini da grandi corse a tappe, che nel 2020 avranno anche Olimpiadi e Mondiali entrambi su percorsi adatti a loro, dunque programmare la stagione sarà ancora più importante del solito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2020

Per scoprire tutto sul percorso, la presentazione del Giro d’Italia 2020 sarà visibile in diretta tv su Rai Due a partire naturalmente dalle ore 16.50, per un totale di 70 minuti nei quali scopriremo tutte le tappe e avremo modo anche di sentire i primi commenti, opinioni e analisi sulla prossima edizione della Corsa Rosa. Di conseguenza, si potrà seguire la presentazione Giro d’Italia 2020 anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Aggiornamenti in tempo reale saranno naturalmente garantiti anche dai social network ufficiali della Corsa Rosa: ricordiamo dunque per essere informati in tempo reale anche la pagina Facebook Giro d’Italia e l’account Twitter @giroditalia, oltre al sito giroditalia.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DELLA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2020 SU RAI PLAY

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2020: COSA SAPPIAMO DEL PERCORSO

Già prima dell’odierna presentazione del Giro d’Italia 2020, sono state rese note diverse notizie circa il prossimo Giro. Innanzitutto le date: 9-31 maggio. I primi tre giorni saranno in Ungheria: una storica prima volta per un grande Giro in questa nazione. Si comincerà dunque sabato 9 maggio con una cronometro individuale di 9,5 km nella capitale Budapest, con gli ultimi 1500 metri in salita, in modo simile alla cronometro d’apertura di quest’anno a Bologna – anche se le pendenze non saranno paragonabili a quelle del San Luca. Nei giorni successivi dovrebbe invece esserci grande spazio per i velocisti, perché saranno pianeggianti sia la seconda tappa Budapest-Gyor (193 km) di domenica 10 maggio, sia la terza frazione Székesfehérvár-Nagykanizsa di 197 km, che lunedì 11 maggio costituirà la chiusura di questi tre giorni ungheresi del Giro d’Italia 2020. Sappiamo pure che stavolta non ci sarà un giorno di riposo per il rientro in Italia (l’UCI si è irrigidita su queste deroghe) e di conseguenza già martedì avremo la quarta tappa, prima in territorio italiano. Si risalirà dalla Sicilia tutto lo Stivale e qualcosa sappiamo già, ad esempio una tappa partirà dall’Aeroporto di Rivolto, in Friuli, storica base delle Frecce Tricolori. Per scoprire tutto il resto, ancora un po’ di pazienza: la presentazione del Giro d’Italia 2020 ci svelerà tutto!



