Classifica Giro d’Italia 2019/ Carapaz maglia rosa, a un passo dal trionfo

Richard Carapaz ha quasi vinto il Giro d’Italia 2019: la classifica ormai parla chiaro e la maglia rosa è saldissima sulle spalle dell’ecuadoriano della Movistar, che nel tappone di ieri ha conservato intatto il vantaggio di 1’54” nei confronti di Vincenzo Nibali e guadagnato ulteriormente nei confronti di Primoz Roglic, che ormai non è più una minaccia anche se resta ancora da affrontare una cronometro di 17 km a Verona. Dunque iniziamo la nostra analisi proponendo con esattezza la classifica generale del Giro d’Italia 2019 dopo la frazione di ieri con arrivo al Croce d’Aune/Monte Avena. Carapaz ha 1’54” di vantaggio su Nibali, al terzo posto è salito Mikel Landa con un ritardo di 2’53” dal suo compagno di squadra alla Movistar, Roglic invece è quarto a 3’16”, tenendo conto pure dei 10” di penalità subiti dallo sloveno per le spinte ricevute dai suoi tifosi. Di conseguenza, salvo colpi di scena clamorosi, il quadro è il seguente: Carapaz ormai inattaccabile, pure Nibali sicuro del secondo posto, la lotta dovrebbe essere invece tra Landa e Roglic per il terzo gradino del podio. In teoria 23” non dovrebbero bastare allo spagnolo, ma all’ultimo giorno i valori potrebbero variare rispetto a una cronometro normale e dunque Landa proverà a resistere. Onore infine allo sfortunatissimo Miguel Angel Lopez: dai guasti meccanici ai tifosi che lo fanno cadere, al colombiano della Astana è successo di tutto in questo Giro d’Italia e adesso l’unico obiettivo è difendere il sesto posto da Rafal Majka, che lo segue a soli 10”.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, al termine della frazione di ieri possiamo dire che sostanzialmente tutto è deciso per le tre maglie che oggi saranno assegnate a Verona. Un minimo dubbio potrebbe rimanere per quanto riguarda la maglia bianca che premia il primo nella classifica dei giovani: lo sfortunatissimo Miguel Angel Lopez ieri ha perso terreno da Pavel Sivakov, ma conserva comunque 1’53”, margine che in 17 km dovrebbe essere impossibile da intaccare per il russo. Nelle altre due graduatorie, resta solo l’obbligo di arrivare al traguardo per consacrare i vincitori. La classifica Gpm celebra Giulio Ciccone in maglia azzurra: l’abruzzese della Trek Segafredo ha addirittura 267 punti ed è stato protagonista per tutte e tre le settimane del Giro d’Italia, dunque oggi riceverà un premio più che meritato. Infine la classifica a punti: giovedì Pascal Ackermann ha di nuovo sorpassato Arnaud Demare e si è ripreso la maglia ciclamino. In teoria Demare potrebbe ancora firmare il ribaltone, ma dovrebbe vincere la cronometro. Realisticamente, il verdetto è già deciso e sarà Ackermann l’erede di Elia Viviani.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 20^ TAPPA)

1. Richard Carapaz in 89h38’28”

2. Vincenzo Nibali a 1’54”

3. Mikel Landa a 2’53”

4. Primoz Roglic a 3’16”

5. Bauke Mollema a 5’51”

6. Miguel Angel Lopez a 7’18”

7. Rafal Majka a 7’28”

8. Simon Yates a 8’01”

9. Pavel Sikalov a 9’11”

10. Ilnur Zakarin a 12’50”



