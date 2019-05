Diretta Rally del Portogallo 2019/ Streaming video e tv: orario e percorso (1 giugno)

Seconda giornata per il Rally del Portogallo 2019: dopo le grandi emozioni vissute ieri nella Regione dell’Arganil, ecco che i protagonisti del mondiale Wrc torneranno in luoghi più conosciuti perchè battuti nelle edizioni più recenti della prova lusitana. Se mancherà oggi quindi l’effetto sorpresa, le special stage affrontate non saranno di certo più semplici anzi: oggi sarà la giornata più dura di tutto il weekend dedicato al Rally del Portogallo 2019 e di certo la più lunga. Attendevamo quindi un banco di prova così impegnativo per vedere le reali ambizioni dei big in questa settima tappa del Mondiale Wrc: non scordiamo che in vetta della classifica la situazione è ancora ben confusa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL PORTOGALLO 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally del Portogallo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

DIRETTA RALLY DEL PORTOGALLO: LE SPECIAL STAGE DI OGGI

Come annunciato prima, la giornata di oggi sarà di certo una delle più dure per questo weekend dedicato al Rally di Portogallo 2019: saranno infatti 160,70 km cronometrati suddivisi sei special stage, condotte pure su terreni complicati, di mista ghiaia e sabbia. Da programma ufficiale e facendo il giusto calcolo con il fuso orario italiano, ecco che oggi il Rally del Portogallo 2019 avrà inizio alle ore 9,38 con la SS8 di Vieiri Do Minho 1 lunga 20,53 km a cui faranno seguito le prove speciali di Cabeceiras de Basto 1 lunga 22,22 km e la SS10 di Amarante 1, lunga 37,60 km. Nel pomeriggio e non prima delle 16,00 italiane i protagonisti del mondiale Wrc ripercorreranno le tre tappe della mattina. Il ritorno sullo stesso tracciato però non sarà agevole perché il terreno sabbioso degraderà in fretta e i team dovranno fare attenzione a adattare il set up della vettura di conseguenza, tenendo conto pure delle temperature.



© RIPRODUZIONE RISERVATA