Sebastien Ogier, incidente con Landais prima del Rally di Polonia/ Come sta il pilota: “Portato in ospedale”

Incidente stradale per Sebastien Ogier e il copilota Vincent Landais durante una ricognizione in vista del Rally di Polonia che si terrà dal 27 al 30 giugno: il team del pilota francese e campione di rally ha fatto sapere che entrambi sono sottoposti a controlli medici. Oltre al comunicato via social della Toyota Gazoo Racing c’è la ricostruzione di un’altra fonte, vicina agli organizzatori e per questo rimasta anonima su sua richiesta, secondo cui l’incidente stradale sarebbe avvenuto su una strada nazionale, uno dei percorsi della competizione, mentre Sebastien Ogier e Landais guidavano a bassa velocità, motivo per il quale non avrebbero riportato problemi fisici preoccupanti.

Infatti, non sarebbero rimasti feriti. Altri particolari arrivano dall’emittente polacca Polsat News h24, che riferisce di uno scontro con la vettura di un privato. Il canale televisivo ha aggiunto che nell’incidente stradale sono coinvolte altre due persone, che sono rimaste ferite.

Leggermente diversa la ricostruzione dell’incidente stradale che ha fornito il portavoce della polizia locale, Tomasz Markowski il quale all’AFP, oltre a precisare che è stata aperta un’inchiesta, ha spiegato che c’erano due auto sulla strada che verrà usata per il Rally di Polonia, in una di queste c’erano Sebastien Ogier e il copilota, mentre nell’altra l’autista di 69 anni e una terza trasportata di 67 anni. Secondo Markowski, tutte le persone coinvolte nell’incidente avvenuto nei pressi di Goldap sono rimaste ferite e hanno accusato alcuni dolori, infatti Sky Sport parla di un colpo di frusta.

In particolare, i conducenti sono stati trasportati in ospedale in elicottero, mentre per i passeggeri sono state utilizzate ambulanze. Ora c’è grande attesa riguardo gli aggiornamenti relativi alle condizioni di Sebastier Ogier e Landais, visto che il Rally di Polonia è alle porte: il pilota francese, che ha vinto in Croazia e in Portogallo, si trova al quarto posto nella classifica generale.











