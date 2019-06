Diretta Rally del Portogallo 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e vincitore

Ultima giornata per il Rally del Portogallo 2019: oggi domenica 2 giugno quindi si celebrerà il vincitore di questa grande prova del mondiale Wrc, che pure potrebbe rivelarsi davvero determinante per l’attribuzione del titolo iridato a fine stagione. Dopo tutto con la prova lusitana si scollina nella seconda metà del calendario Wrc e in un momento così delicato della stagione come quello che stiamo vivendo, i punti messi in palio potrebbero anche pesare doppio. Prima però di guardare alla classifica dobbiamo fare attenzione alla strada perchè sarà nelle special stage finali che si giocherà tutto: di certo quindi non mancherà lo spettacolo, come pure non è mancato già in questo fine settimana dedicato al Rally del Portogallo 2019.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DEL PORTOGALLO 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally del Portogallo 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 10.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo.

DIRETTA RALLY DEL PORTOGALLO 2019: LE PROVE DI OGGI

Come abbiamo già ripetuto nei giorni scorsi, le grandi novità di questa edizione 2019 del Rally del Portogallo 2019 si sono concentrate di fatto nelle prime due giornate: per le prove di questa domenica invece il comitato organizzatore non ha voluto uscire dalla tradizione, ben prestigiosa poi. Ecco quindi che facendo il giusto conto con il fuso orario, vediamo che si partirà alle ore 9,20 italiane con la Ss16 di Montim 1, lunga 8,64 km a cui farà seguito la stage iconica di Fafe 1, di appena 11,18 km ma che di certo farà il pienone di pubblico (la sua prima apparizione dopo tutto risale fin dal 1973). I protagonisti del Mondiale Wrc affronteranno quindi la prova di Luilhas, prima di ripetere le due stage del mattino, con la Fafè valida come Power stage.



© RIPRODUZIONE RISERVATA