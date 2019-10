Diretta Rally di Catalogna 2019/ Streaming video e tv: orario e vincitore a Salou

Gran finale per il Rally di Catalogna 2019: siamo in diretta anche oggi domenica 27 ottobre 2019 nel nord est della regione iberica e oggi incoroneremo finalmente il vincitore. Come abbiamo già avuto modo di ricordare in questa penultima tappa del Mondiale Wrc sono stati messi in palio punti decisivi per la conquista del titolo iridato e certo le ultime sorprese che ci sono arrivate dalla terra e dall’asfalto della catalogna ci fanno pensare a un finale davvero speciale. Oggi poi l’organizzazione del Rally di Catalogna 2019 ha previsto un traguardo-spettacolo nella cittadina di Salou, fronte mare: di certo un evento da non perdersi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DI CATALOGNA 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Catalogna 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI CATALOGNA 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà il programma ufficiale del Rally di Catalogna 2019, per questa ultima giornata di grande competizione sull’asfalto spagnolo. Ecco che da calendario oggi si partirà con la penultima prova del Mondiale Wrc alle ore 7.41 con la SS 14 di Riudecanyes 1 lunga 16,35 km a cui farà seguito la SS15 di la Mussara 1 di 20.272 km. Dopo una breve sosta al serve la gara ricomincerà a partire dalle ore 10.54 con la SS16 di Riudecanyes 2 di 16.35 km: poi diritti verso il gran finale con la Power stage di La Mussara 2, prova poi particolarmente attesa perchè si tratta di una novità. Va infatti ricordato che risale al 2014 l’ultima apparizione di tale tratto, che quest’anno verrà però affrontate in senso inverso prima del trionfale traguardo di Salou.



