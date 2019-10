Diretta Rally di Catalogna 2019/ Wrc, streaming video tv: vincitore, percorso e orari

La diretta del Rally di Catalogna 2019, penultima prova del mondiale Wrc torna di scena anche in questo sabato 26 ottobre 2019: siamo nel vivo quindi di questo appuntamento in terra spagnola, che come abbiamo già visto, potrebbe anche rivelarsi più che mai decisivo anche per l’assegnazione del titolo iridato 2019. Oltre a ciò, il Rally di Catalogna rimane comunque un appuntamento da non perdersi: anche oggi infatti saranno tantissime le emozioni e le sorprese che ci regalare questa prova, unica del suo genere. Dopo poi le prove sullo sterrato di ieri, ecco che stamattina i protagonisti del Wrc correranno su strade asfaltate: stanotte quindi si sono fatte le ore piccole per riadattare tutte le vetture ancora in lizza. Oggi poi da programma, ci si sposa nella zona nord est della regione, come già occorso nell’edizione 2018 della gara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CATALOGNA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Catalogna 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre in diretta. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.

DIRETTA RALLY DI CATALOGNA 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma odierno per il Rally di Catalogna 2019, in diretta ora dalla pan nord est della regione iberica. Ecco che da calendario ufficiale oggi si partirà già alle ore 9.00 per la special stage numero 7 di Savallà 1, lunga 14.08 km: di fila faranno seguo le SS 8 e 9 di Wuarol 1 e El Montmell 1, lunghe rispettivamente 21.26 km e 24.40 km, al termine delle quali ci sarà la classica sosta al service. Solo nel primo pomeriggio si ritornerà sull’asfalto spagnolo e dalle ore 14.00 i protagonisti del Mondiale Wrc ripercorreranno le tappe speciali di questa mattina. Sul finale però si aggiungerà la SS 13 di Salou di 2.24 km, nella cittadino dove domani sarà poi allestito il podio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA