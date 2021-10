Diretta Rally di Catalogna 2021/ Wrc, streaming video tv: oggi la giornata più lunga

Spazio alla diretta del Rally di Catalogna 2021 anche oggi, sabato 16 ottobre 2021: dopo le prime scintille occorse solo ieri, ecco che con oggi entreremo nel vivo della prova del Mondiale Wrc e davvero siamo impazienti di tornare sulle strade spagnole, dove il divertimento sarà assicurato. Siamo infatti ancora nella regione a nord est di Salou, dove è stato fissato il service park e pure oggi vivremo certo la giornata più lunga di tutto questo fine settimana (tra l’altro anche il penultimo di questo campionato del mondo, ormai agli sgoccioli).

Con sette special stage e 117.54 chilometri a cronometro da coprire, davvero i nostri beniamini del campionati iridato verranno messi sotto pressione, anche perchè il Rally di Catalogna 2021 è prova generalmente molto veloce, dove anche un piccolissimo errore potrebbe costare parecchi secondi al traguardo finale: senza dimenticare le insidie nascoste nelle tante curve e i pericoli dati dall’asfalto spagnolo, liscio ma straordinariamente abrasivo, specie se le temperature oggi saranno elevate.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CATALOGNA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, sabato 16 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Catalogna 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CATALOGNA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Date dunque le prime indicazioni su quello che ci attenderà oggi per la diretta del Rally di Catalogna 2021, ecco che serve ora andare a vedere programma e percorso per questo sabato 16 ottobre 2021. Come pure successo ieri, anche oggi si partirà piuttosto presto: stando al calendario ecco che oggi la prima vettura sarà attesa al via alle ore 8.45 per la prima stage della giornata la SS7 di Savalla, lunga 14,08 km.

Di seguito i protagonisti del mondiale Wrc percorreranno anche la SS8 di Querol-Las Pobles 1 e l tappa numero 9 di El Montemell, rispettivamente di 19.17 e 24.40 km: sarà poi sosta al service park D di Port Aventura, mentre dalle ore 14.14 italiane gli equipaggi ripercorreranno le tra tappe della mattina. Solo alle ore 18.00 si aggiungerà la stage numero 13 di Salou, di appena 2.24 km, a degno coronamento di questa straordinaria giornata.



