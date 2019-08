Diretta Rally di Finlandia 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e programma

Il Rally di Finlandia torna in diretta anche oggi sabato 3 agosto con la giornata più impegnativa della corsa nelle terre del Nord, tra le più attese e veloci di tutto il Mondiale Wrc. Dopo pure le ben 10 special stage vissute ieri, ecco che oggi il programma non sarà certo meno faticoso: oggi infatti si affronterà il chilometraggio maggiore, ben 132,98 km, ma saranno due tappe in meno. A rendere questa seconda giornata del Rally di Finlandia ancor più emozionante ecco l’unica novità di questa edizione della prova Wrc, ovvero la Ps di Lestu che verrà affrontata due volte. Come gli appassionati di lunga data avranno però subito intuito, tale special stage non è del tutto inedita dato che l’avevamo già vista nel percorso del Rally di Finlandia 2014 ed oggi verrà riproposta identica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI FINLANDIA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Finlandia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

DIRETTA RALLY DI FINLANDIA 2019: IL PERCORSO E GLI ORARI

Volendo ora analizzare da vicino il percorso e il programma con gli orari di questa seconda giornata del Rally di Finlandia 2019 ecco che dobbiamo subito ricordare agli appassionati italiani di puntare la sveglie presto. Già alle ore 7,08 del mattino italiano è atteso il via della prima special stage di giornata la SS12 Pihlajakoski1 lunga 14,42 km a cui farà seguito la Pèaijala 1 di 22,87 km e la Kakaristo 1 di 18.70 km: la mattina si chiuderà con la SS15 di Lestu già prima messa in evidenza. Nel pomeriggio ma non prima delle ore 14,08 secondo il fuso orario italiano si tornerà sulle velocissime strade della Finlandia. I protagonisti del Mondiale Wrc ripeteranno di fila le stesse Special stage del mattino, non perdendosi neppure un chilometro, prima di fare ritorno al Service F di Jyvaskyla-Paviljonki



© RIPRODUZIONE RISERVATA