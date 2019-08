Diretta Rally di Germania 2019/ Wrc, streaming video tv: vincitore, orario e percorso

Il Rally di Germania 2019 torna sotto i riflettori anche oggi sabato 24 agosto 2019 per la giornata centrale di questa manifestazione, la decima del programma del mondiale Wrc. Dopo quindi le tappe classiche di ieri, che comunque ci ganno regalato non poche emozioni, ecco che vivremo oggi le prime novità di questa edizione 2019 del Rally di Germania. Come detto ieri, le zone attraversate saranno più o meno le stesse delle edizione precedenti ma quest’anno assisteremo per la prima volta per il programma odierno alla divisione tra le strade di campagna dello Saarland, protagoniste nella mattinata e quelle della zona militare di Baumholdern (al pomeriggio). Vediamo quindi che cosa ci riserverà oggi il Rally di Germania 2019.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI GERMANIA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Germania 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania.

DIRETTA RALLY DI GERMANIA 2019: IL PERCORSO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci propone il programma odierno per il Rally di Germania 2019, tappa del mondiale Wrc che potrebbe davvero decidere l’assegnazione del titolo iridato. Da calendario si partirà subito alle ore 9,09 con la special stage 8 di Freisen, lunga 14.78 km: a seguire ecco la SS9 di Romerstrasse 1 (lunga 12,28 km) e subito verranno ripercorse queste due stage, prima della sosta di metà giornata. Dopo la pausa al service di Bostalsee, alle ore 15,08 avrà inizio la SS 12 di Arena Panzerplatte 1 lunga 10,73 km, a cui seguirà la SS 13 Panzerplatte 1 di 41,17 km. Da programma ecco una nuova sosta al parco chiuso: sarà quindi solo dalle ore 18,53 che i protagonisti della Wrc in gara riaffronteranno le ultime due special stage. Si farà quindi ritorno al parco chiuso entro le 21,06.



