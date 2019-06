Diretta Rally di Sardegna 2019/ Wrc, streaming video e tv, orario e vincitore

Si accende l’ultima e decisiva giornata del Rally di Sardegna 2019: oggi domenica 16 giugno infatti è atteso l’ultimo traguardo di questa emozionante ottava prova del mondiale Wrc e siamo ovviamente impazienti di conoscere chi sarà il vincitore nelle strette e tortuose strade piene di polvere della Sardegna che pure hanno messo a dura prova tutti i partecipanti. Comunque vada a finire in ogni caso questa edizione del Rally di Sardegna 2019 si è rivelata da record visto che si erano iscritti ben 91 piloti, numero mai raggiunto nella storia della manifestazione. Ora però in questa domenica è ora di tirare le somme e vedere a chi andrà il trionfo e quindi pure i punti più pesanti per la classifica del Mondiale Wrc.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SARDEGNA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally di Sardegna 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 12.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2019: LE SPECIAL STAGE DI OGGI

Dopo le grandi emozioni vissute già nella giornata di venerdi come di sabato, dove non sono state poche le novità del tracciato per questa edizione del Rally della Sardegna, ecco che oggi non ci attende alcuna sorpresa dietro all’angolo, almeno in termini di percorso. Quest’anno infatti il comitato organizzatore ha confermato in toto il programma domenicale della corsa della precedente edizione 2018. Di fatto saranno quindi 4 special stage fino al podio finale e 41,9 km da coprire in questa mattina. Ecco quindi che il via ufficiale per la SS16 di Cala Flumini 1 verrà dato alle ore 8,15 e la frazione sarà lunga 14,06 km: a seguire ecco la SS17 di Sassari-Argentiera 1 lunga 6,89. Di fila e non prima delle 11,15 verranno ripercorse entrambe le special stage, con la Sassari-Argentiera 2 come Wolf Power stage, che prevede un tratto a fianco al mare davvero spettacolare.



