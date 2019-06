Diretta Rally di Sardegna 2019/ Wrc, streaming video e tv, vincitore e percorso

Seconda giornata per il Rally di Sardegna 2019: si torna in diretta quindi nelle stradine insidiose del nord dell’isola per questo attesissimo appuntamento del mondiale Wrc che già nella giornata di ieri ci ha regalato intensissime emozioni. La sfida tra i big della stagione è giunta al culmine e davvero i punti messi in palio in questo fine settimana potrebbero esporre doppio al termine della stagione. Oggi però il banco di prova sarà ben difficile: questo sabato 15 giugno sarà la giornata più lunga di tutto il fine settimana dedicato al Rally di Sardegna, con 144,98 km da coprire in appena 6 special stage.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SARDEGNA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Sardegna 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2019: LE TAPPE DI OGGI

Come detto prima, questa sarà la giornata più lunga per il Rally di Sardegna 2019 e il programma è quindi molto fitto. Da programma, i protagonisti del Mondiale Wrc, dal service park di Alghero saranno già al via della prima frazione, la SS 10 di Colluma Loelle 1 lunga 14,97 km, alle ore 8,08. A seguire ecco che si dovrà affronta le SS11 e SS12 di Monti di Alà 1 (28,21 km) e Monte Lerno 1 (28,03) prima di tornare al service: nel pomeriggio, ma non prima delle ore 16.08, verranno ripercorse le tre tappe della mattina. Occhi puntati poi nel dettaglio sul Micky’s Jump nella prova speciale del Monte Lerno: gli appassionati non vedono l’ora di vedere i propri beniamini mettersi alla prova su uno dei salti più famosi del mondo rally, che deve il suo nome al creatore Michele Carta, che lo introdusse a Pattada nel 2005 (seconda edizione del rally sardo).



