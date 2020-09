Diretta Rally di Turchia 2020/ Streaming video: chi vincerà a Marmaris?

Si chiuderà oggi, domenica 20 settembre 2002 la diretta del Rally di Turchia 2020 e dunque siamo più che mai impazienti di festeggiare il vincitore della quinta prova del Mondiale Wrc. Dopo dunque il trionfo di Ott Tanak nella prova estone ,chi oggi salirà sul primo gradino del podio? Ovviamente non possiamo fare grandi previsioni, perchè saranno solo gli ultimi, faticosi chilometri sulle tortuose strade turche a decidere il verdetto finale: pure sappiamo bene che la lotta quest’oggi sarà bollente, perchè i punti messi in palio al traguardo finale potrebbero risultate decisivi nella battaglia per il titolo iridato. Ricordiamo infatti che terminato il Rally di Turchia 2020, saranno appena due gli appuntamenti messi in calendario e dunque le prove di Sardegna e Belgio: manca dunque davvero poco all’incoronazione del nuovo campione del mondo del Wrc. Ma senza correre troppo, andiamo a vedere che cosa succederà oggi sulla terra turca e il percorso e le stage che ci attenderanno oggi, nell’ultima giornata del Rally di Turchia 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DI TURCHIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Turchia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI TURCHIA 2020: IL PERCORSO E LE STAGE

Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà il programma odierno per la terza e ultima giornata della diretta del Rally di Turchia 2020, anche se, come solitamente accade di domenica, non sarà un programma fittissimo quello previsto sulle strade turche. Facendo poi il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Turchia, ecco che oggi si tornerà in strada, già alle ore 6.30 del mattino italiano, per la Special Stage numero 9 di Cetibeli 1, lunga ben 38.15 km, a seguire occorrerà la SS10 di Marmaris, di appena 6.22 km. Da programma ecco poi una breve sosta al service park: si ripartirà alle ore 10.10 italiane con la SS11 di Cetibeli 2, appena ridotta a 31.15 km (rispetto al percorso del mattino): di fila ovviamente ecco la powerstage, di appena 6.22 km che sarà la Marmaris 2 (a partire dalle ore 12.18). Se pure saranno pochi i chilometri coperti oggi, pure ricordiamo che non a caso il Rally di Turchia è stato considerato il più difficile del mondiale Wrc da tutti i piloti: anzi già la stage di Cetibeli sarà banco di prova durissimo. La SS9 di Cetibeli 1 lunga 38.15 km sarà la più lunga frazione di gara dell’intero weekend, nonché percorso più difficile, dove pure le sorti dell’intera edizione 2020 potrebbero capovolgersi.

