Diretta Rally Finlandia 2021/ Streaming video tv: ben nove special stage!

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021:

Dopo le scintille occorse ieri, anche oggi, sabato 2 ottobre 2021 sono riflettori puntati sulla diretta del Rally di Finlandia 2021: per la decima prova del mondiale Wrc siamo ancora nella regione attorno a Jyvaskyla, dove è stato segnato il parco assistenza e davvero non vediamo l’ora di scoprire chi sarà oggi il vero protagonista sulle strade scandinave.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021/ Classifica: Craig Breen balza al comando

Dove pure l’imprevisto è davvero dietro l’angolo come abbiamo ben visto anche ieri: il meteo ma pure le strade piatte, molto veloci ma ricche di insidie e curve cieche hanno messo in difficoltà tutti i big del campionato e non escludiamo che pure oggi arrivino gran colpi di scena. Dopo tutto non scordiamo che il Rally di Finlandia rimane una delle prove “più veloci” dell’intero mondiale ma qui sarà complicato recuperare secondo preziosi, dopo un errore.

Diretta Rally Grecia 2021/ Wrc, Kalle Rovanpera vince! Ogier rimane 1^ nel mondiale

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY FINLANDIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, sabato 2 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Finlandia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Impazienti dunque di far parlare solo la strada e di dare il via alla diretta del Rally di Finlandia 2021, ci pare necessario però ora dare i primi riferimenti a tutti gli appassionati per seguire ogni istanti di questo gran evento del mondiale Wrc in terra scandinava, come occorso ieri, anche oggi si partirà be presto, per sfruttare al massimo le poche ore di luce previste. Secondo l’orario italiano si comincerà dunque alle ore 7.16 del mattino con la SS7 di Kakaristo-Hassi 1, lunga ben 18.17 km a cui pure faranno seguito le SS8 e 9 di Paijala 1 e di Araja 1, lunghe invece rispettivamente 22.61 km e 13.49 km.

DIRETTA RALLY GRECIA 2021/ Classifica: Kalle Rovanpera vicino alla vittoria!

A seguire e non prima delle ore 10.28 si accenderà la special stage 10 di Patajoki 1, che misura 20.55 km: sarà poi sosta al parco chiuso e dalle ore 14.16 italiane, i piloti del mondiale Wrc ripercorreranno le 4 stage del mattino. A chiusura del programma, dalle ore 19.00 italiane, la SS15 di Harju , di soli 2.31 km. Delle nove special stage previste poi, da fare attenzione oggi in maniera particolare alla prima Kakaristo-Hassi, dove i nostri beniamini pure percorreranno alcune sezioni della leggendaria Ouninpohja.



© RIPRODUZIONE RISERVATA