Diretta Rally Montecarlo 2020/ Streaming video tv: orario e vincitore della prova Wrc

Eccoci all’ultima giornata per la diretta del Rally di Montecarlo 2020: oggi, domenica 26 gennaio 2020 si decreterà dunque il vincitore di questa 88^ edizione dell’iconica corsa, la prima del mondiale Wrc. Siamo dunque davvero impazienti di celebrare il primo podio di questa appassionante stagione, che come abbiamo già detto nei giorni scorsi, si sta già rivelando piena di sorprese. Dall’ampliamento del calendario all’introduzione di nuove spettacolari tappe: quest’anno la lotta per il titolo si annuncia quanto mai infuocata e certo partire col piede giusto si rivelerà fondamentale. Prima ancora di guardare alla battaglia nella classifica generale del campionato, certo dobbiamo scoprire chi oggi vincerà la classifica del Rally di Montecarlo 2020: anche qui la lotta è serratissima e pure gli ultimi km delle special stage di oggi potrebbero rivelarsi fondamentali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONTECARLO 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del RallyMontecarlo 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2020: IL PERCORSO

Nella trepidante attesa di conoscere il vincitore del Rally di Montecarlo 2020, andiamo a vedere subito che cosa ci riserverà questa ultima giornata dedicata alla 88^ edizione della corsa, vera gemma nel calendario del Mondiale Wrc. Da programma il via della prima auto verrà dato alle ore 8,17 per la prima speciale stage della giornata, la numero 13 di La Bollene-Vesuvie fino a Peira Cava, lunga 18.41 km a cui farà seguito la SS 14 di La Cabanette-Col de Braus. Le due frazioni verranno ripetute poi a partire dalle ore 10.55, con la SS16 che diventerà Power stage. Come gli appassionati avranno certo notato, anche in questa edizione del Rally di Montecarlo 2020, il gran finale è previsto nelle strade del dipartimento delle Alpi Marittime e pure non mancherà il passaggio sull’iconico Col de Turini, luogo caro a tutti gli appassionati di vecchia data



