Diretta Rally Montecarlo 2021/ Wrc, streaming video tv: gran finale nel Principato

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: IL VINCITORE CHI SARÀ?

Eccoci al gran finale della diretta del Rally di Montecarlo 2021: con oggi domenica 24 gennaio 2021 vivremo infatti le ultime prove della prima tappa del mondiale Wrc e siamo dunque impazienti di festeggiare il primo vincitore nella nuova stagione iridata. L’attesa è grande anche perchè questa tappa del Principato, pur pesantemente rimaneggiata, ci ha davvero tenuti incollati allo schermo, non potendo essere naturalmente presenti a bordo strada, visto che si tratta di evento a porte chiuse. Nonostante il programma ampiamente ridotto, i nuovi orari e percorsi mutati, le battaglie tra i beniamini del mondiale Wrc, sulle strade ghiacciate e sporche della Francia e del Principato sono state davvero adrenaliniche. E sarà sicuramente grande spettacolo anche oggi tenuto poi conto che dopo le tre special stage di ieri a dominare la classifica è Sebastien Ogier. Senza dimenticare poi che per la giornata conclusiva il comitato organizzato ha oggi previsto un percorso davvero unico in zona Principato, tra le Alpi Marittime le Alpi dell’Alta Provenza, che pure purtroppo sarà privo di alcuni tratti inconici come il Col de Turini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONTECARLO 2021

Al via della nuova stagione Wrc dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Montecarlo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà il programma odierno per l’ultima giornata di diretta del Rally di Montecarlo 2021, dove, come accennato prima saranno tante le novità. Rispetto a quanto accade solitamente, quest’anno la direzione ha deciso di spostarsi più a ovest per la giornata finale della prova del mondiale Wrc. Nelle zone delle Alpi Marittime dalle parti di Monaco le strade infatti hanno subito importanti danni in seguito alle inondazioni che si erano verificate a ottobre per la tempesta Alex: anche in rispetto delle tante vittime registrate, il Rally di Montecarlo raggiungerà dunque oggi il Principato per altre vie. Da programma ufficiale dunque si partirà ancora molto presto, alle ore 8.30 con la prima tappa, la SS11 di Puget Theniers-La Penne 1, a cui alle ore 10.08 farà seguito la SS12 di Briançonnet-Entrevaux 1. Dalle 10.45 gli equipaggi ripercorreranno le stesse tappe della mattinata, con la SS15 che diventerà Power stage, dove dunque verranno assegnati punti bonus. Da notare che quest’ultima tappa non prevede service per dividere i due giri e che la premiazione finale avverrà davanti al Palazzo dei Principi, in presenza del monarca Principe Alberto.



