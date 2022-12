Diretta Reggina Inter/ Streaming video tv: incrocio tra fratelli Inzaghi (amichevole)

DIRETTA REGGINA INTER: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA PER INZAGHI

Reggina Inter è in diretta alle ore 18:00 di giovedì 22 dicembre, e si gioca presso lo stadio Oreste Granillo: continua con questa amichevole la preparazione dei nerazzurri verso la ripresa di gennaio, ricordiamo che l’ultima partita giocata dalla banda di Simone Inzaghi è stata quella di Siviglia contro il Betis (terminata in parità) e ora ci sarà una bella sfida in famiglia, perché naturalmente l’allenatore della Reggina è quel Filippo Inzaghi che, fratello di Simone, ancora una volta potrebbe prendersi una promozione in Serie A dopo averla già timbrata a suon di record nel 2020, con il Benevento.

La diretta di Reggina Inter servirà agli amaranto per preparare la trasferta di Ascoli a Santo Stefano, che varrà per l’ultima giornata di andata in Serie B; avendo pareggiato contro il Bari, la Reggina è rimasta in corsa per vincere il platonico titolo di campione d’inverno potendo agganciare il Frosinone. Ora però è tempo di scoprire cosa succederà nella diretta di Reggina Inter, e mentre aspettiamo che si giochi possiamo rapidamente valutare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni del match amichevole.

DIRETTA REGGINA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Inter non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma si potrà comunque seguire: infatti il club nerazzurro ha comunicato che l’amichevole andrà in onda su Recast, piattaforma cui la stessa Inter è per ora l’unica società italiana ad essere iscritta. Si tratterà allora di una visione in diretta streaming video, e per avvalervi del servizio dovrete pagare una quota; come sempre poi, parlando di mobilità, dovrete utilizzare dispositivi come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER

Parlando della diretta di Reggina Inter sarà interessante scoprire se Filippo Inzaghi sceglierà i titolari o qualche seconda linea. Diciamo che in campo potremmo vedere subito sia Fabbian che Rigoberto Rivas, entrambi passati dalle giovanili nerazzurre; in difesa potrebbe esserci spazio per Dutu e Loiacono come centrali a protezione di Colombi, i terzini possono farli Bouah e Liotti mentre a centrocampo può avere un’occasione Alessandro Lombardi, con Crisetig – anche lui ex Inter – che sarebbe in cabina di regia. Nel tridente offensivo dentro Federico Ricci e Cicerelli, Ménez potrebbe entrare dalla panchina lasciando inizialmente spazio a Gabriele Gori.

Nell’Inter sono già tornati alla Pinetina Onana e Lukaku, ma resta da vedere se giocheranno titolari: il portiere del Camerun quasi certamente, l’attaccante belga è in forse ma potrebbe comunque fare da partner offensivo di Dzeko. A centrocampo, possibilità per Darmian sulla corsia destra; a sinistra agirebbe Dimarco con una zona centrale nella quale come sempre ci sono alternative, puntiamo su Asllani regista con Barella e Calhanoglu sulle mezzali. In difesa invece potremmo vedere il solito terzetto composto da Skriniar, Acerbi e Alessandro Bastoni ma anche De Vrij sembra pronto a tornare a disposizione dopo i Mondiali (non) giocati con l’Olanda.

