Diretta/ Inter Betis, streaming video tv: sfida insidiosa (amichevole)

La diretta Inter Betis, in programma alle ore 18.00 di sabato 17 dicembre 2022 presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia, sarà un test amichevole. Terzo test per la formazione di Simone Inzaghi, a caccia di risposte sulla condizione atletica della sua squadra, in attesa del rientro dei nazionali che hanno fatto il Mondiale.

L’Inter ha vinto le prime due amichevoli sin qui disputate: 6-1 contro i maltesi dello Gzira e 4-0 contro il Salisburgo. Tre sconfitte invece per il Betis: 4-0 contro il River Plate e doppio ko con il Colo Colo, rispettivamente per 5-0 e 1-0. Infine, sette giorni fa la prima e unica vittoria: 1-0 contro il Manchester United.

INTER BETIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Betis sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita amichevole dei nerazzurri in Spagna sarà visibile in esclusiva sul canale Facebook Live ufficiale dell’Inter al costo di € 3,49, mentre non sarà prevista una diretta su canali televisivi “tradizionali”.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BETIS

Qualche dubbio da valutare per Inzaghi e Pellegrini, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Inter Betis. Partiamo dai nerazzurri, schierati con il 3-5-2: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Bellanova, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan, Dzeko. Passiamo alla compagine di Siviglia, in campo con il consueto 4-2-3-1: Silva, Montoya, Luiz Felipe, Ruiz, Moreno, Akoukou, Canales, Luiz Henrique, Fekir, Rodri, Iglesias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Inter Betis indicate dall’agenzia Snai, con i nerazzurri sfavoriti di un soffio dal momento che il segno 2 è quotato a 2,55 mentre si arriva a quota 2,50 con il segno 1 in caso di vittoria del Betis Siviglia. Infine, il pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa: il segno X raggiunge infatti il valore di 3,40 volte la posta in palio.











