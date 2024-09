La diretta Roma Udinese sarà il posticipo domenicale delle ore 18 nella quinta giornata del campionato di Serie A: crocevia importantissimo per i giallorossi dopo l’esonero shock di Daniele De Rossi, sostituito in panchina da Ivan Juric che torna in pista dopo gli anni passati al Torino. Il pari in extremis subito in casa del Genoa è stato fatale a De Rossi con la Roma che riparte col terzo allenatore in nove mesi, considerando l’esonero di José Mourinho a gennaio.

Diretta Giugliano Catania/ Streaming video tv: match delicato al De Cristofaro (Serie C, 22 settembre 2024)

L’Udinese arriva a sua volta all’appuntamento allo stadio Olimpico in un momento molto particolare, ma in positivo. I friulani infatti hanno chiuso la quarta giornata di campionato da soli in testa alla classifica a quota 10 punti, dopo la strepitosa rimonta in casa del Parma che ha permesso ai bianconeri di isolarsi in vetta alla graduatoria: alla seconda trasferta consecutiva il nuovo tecnico Runjiac cerca una conferma del primato che sarebbe storica.

Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: una finale show! (Supercoppa basket 2024, 22 settembre)

DIRETTA ROMA UDINESE: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Udinese, valida per la quinta giornata di Serie A, sarà disponibile sui canali satellitari di Sky Sport Calcio, al numero 202 del decoder, accessibile esclusivamente agli abbonati. La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su DAZN, come per tutte le gare di Serie A di questa stagione, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ROMA UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo quelle che potranno essere le probabili formazioni della diretta Roma Udinese, con le scelte dell’esordiente Juric e di Runjaic che si presenta da capolista con i friulani all’appuntamento. Per la Roma modulo 3-4-2-1 con Svilar in porta e una difesa a tre composta da Mancini, N’Dicka e Hermoso. A centrocampo El Shaarawy e Angelino sulle fasce e Kone e Cristante al centro, in avanti ci saranno Soulé (favorito su Dybala) e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Anche per l’Udinese 3-4-2-1 con Okoye a a difesa della porta e Kristensen, Bijol e Giannetti titolari nella difesa a tre; i quattro di centrocampo saranno Ehizibue, Karlstrom, Lovric e Kamara, sul fronte offensivo giocheranno Thauvin e Brenner di sostegno al centravanti Lucca.

DIRETTA TRAPANI JUVENTUS U23/ Video streaming tv: i due allenatori si ritrovano! (Serie C, 22 settembre 2024)

ROMA UDINESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a osservare le quote proposte per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Udinese. Nonostante la tempesta per il cambio di allenatore e i friulani in testa alla classifica sono i giallorossi ad essere nettamente favoriti, vittoria della Roma quotata 1.60, eventuale pareggio proposto a una quota di 4.00 mentre la quota per la vittoria dell’Udinese sale a 5.50.