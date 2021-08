Diretta/ Roma Belenenses streaming video tv: terzo test portoghese (amichevole)

DIRETTA ROMA BELENENSES: MOURINHO IN CERCA DI GOL!

Roma Belenenses, in diretta mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 12.00 presso l’Estadio Bela Vista di Parchal, sarà una sfida amichevole, terzo match nel periodo di preparazione che i giallorossi stanno affrontando in Portogallo, nell’Algarve. Nei precedenti due test internazionali la squadra allenata da José Mourinho ha ottenuto due pareggi, 1-1 contro il Porto e 0-0 contro il Siviglia. L’impressione è quella di una squadra già solida che potrebbe ottenere dal mercato ulteriori rinforzi: c’è attesa per l’esordio di Shomurodov, con l’uzbeko prelevato dal Genoa per migliorare un attacco che al momento sembra essere il tallone d’Achille della squadra. Dzeko e Mkhitaryan sono apparsi già dentro il gioco di Mourinho, ma manca quel pizzico di velocità, potenza e freschezza che proprio Shomurodov potrebbe regalare. Il Belenenses è storicamente la terza formazione di Lisbona, milita nella massima serie portoghese ma rispetto alle altre due formazioni affrontate dalla Roma ha meno blasone e qualità, una vittoria convincente potrebbe essere utile a rinsaldare il gruppo e aumentare l’entusiasmo tra i giallorossi.

Trabzonspor o Molde/ Avversaria Roma in Conference League: qual è meglio?

DIRETTA ROMA BELENENSES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Belenenses sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2021-2022, PLAYOFF DIRETTA/ Roma vs Trabzonspor o Molde

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BELENENSES

Le probabili formazioni di Roma Belenenses, match che andrà in scena all’Estadio Bela Vista di Parchal. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. Risponderà il Belenenses allenato da Armando Gonçalves Teixeira, meglio conosciuto come Petit, con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Roma Siviglia (risultato finale 0-0) video tv: pareggio a reti bianche

© RIPRODUZIONE RISERVATA