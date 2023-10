DIRETTA/ Roma Servette streaming video tv: match affidato a Igor Pajac (Europa League, 5 ottobre 2023)

DIRETTA ROMA SERVETTE: L’ARBITRO

Roma Servette sarà diretta questa sera dall’arbitro croato Igor Pajac, che allo stadio Olimpico della capitale sarà alla guida di una squadra arbitrale quasi interamente croata per questa seconda partita dei gironi di Europa League: al fianco del signor Pajac, ci saranno innanzitutto i due guardalinee Ivan Mihalj e Vedran Ðurak, mentre come quarto uomo avremo il signor Patrik Kolarić ed infine davanti al monitor della VAR avremo Ivan Bebek, affiancato dallo spagnolo Juan Martinez Munuera in qualità di assistente AVAR.

Tornando infine a dire qualcosa in più sul primo arbitro di Roma Servette, ecco che per il signor Igor Pajac, nato nella allora Jugoslavia unita il 30 settembre 1985 a Zagabria, che naturalmente adesso è in Croazia, questo sarà il debutto stagionale in Europa League, ma in compenso per il fischietto croato ci sono già state tre presenze fra Champions e Conference League, anche se tutte relative ai turni preliminari estivi, con un bilancio disciplinare complessivo che ci parla di appena nove ammonizioni, nessuna espulsione comminata e un solo calcio di rigore assegnato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV ROMA SERVETTE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Servette sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

La diretta streaming Roma Servette sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

ROMA SERVETTE, I GIALLOROSSI VOGLIONO IL BIS

La diretta Roma Servette, in programma giovedì 5 ottobre alle ore 21:00, sancisce l’esordio europeo casalingo per la squadra di Mourinho. I giallorossi hanno iniziato bene il proprio viaggio verso Dublino battendo 2-1 i moldavi dello Sheriff Tiraspol in virtù dell’autorete di Kiki e del gol decisivo di Romelu Lukaku. Partito col piede sbagliato invece il cammino del Servette, sconfitto tra le mura amiche contro lo Slavia Praga per 2-0: decisivi per la squadra ceca le reti di Masopust e Ogbu.

Nei rispettivi campionati la Roma è attualmente tredicesima in Serie A nonostante vanti il terzo miglior attacco. Questo poiché il dato è stato ampiamente gonfiato dal 7-0 all’Empoli, una delle uniche due vittorie collezionate fin qui dalla Lupa in sette giornate dove l’esito più ricorrente è stato quello della sconfitta (tre volte ovvero contro Verona, Milan e Genoa). Il Servette non se la passa troppo meglio visto che, arrivati alla nona giornata, il computo totale è di dieci punti con la vittoria che è tornata recentemente, il 30 settembre con il Lausanne, dopo ben sette turni consecutivi senza vincere. Per questo motivo l’ultimo posto è distante solo cinque punti mentre la vetta quasi il doppio, nove.

ROMA SERVETTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Roma Servette vedono i giallorossi scendere in campo col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Svilar, nessun dubbio sul trio difensivo formato da Mancini, Cristante e Ndicka. Sugli esterni ballottaggi tra Karsdorp e Celik così come Spinazzola e Zalewski dall’altra parte con l’olandese e il classe 2002 favoriti. A centrocampo Bove, Paredes e uno tra Aouar e Pellegrini con l’ex Lione che parte avanti nelle gerarchie. Davanti riposo per Dybala e Lukaku, dentro Belotti ed El Shaarawy.

Risponde il Servette col 4-4-2. In porta Mali, retroguardia composta dal quartetto Tsunemoto, Onguene, Rouiller e Mazikou. In regia troveremo Cognat e Doulines mentre Stefanovic e Antunes saranno gli esterni. In attacco il tandem titolare sarà quello formato da Guillemenot e Bedia.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy.

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Onguene, Rouiller, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Doulines, Antunes; Guillemenot, Bedia.

ROMA SERVETTE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Servette sono a senso unico. Infatti secondo bet365 la vittoria giallorossa è data a 1.16 contro i 17 relativi al club svizzero. Il segno X è dato invece a sette volte la posta in palio. Se sarà facile sulla carta assistere ad una gara con almeno tre gol (1.53 contro 2.40) è altrettanto probabile che i gol arrivino solo da parte della Roma dato che il sogno Gol è dato a 2.25 mentre No Gol a 1.57.











