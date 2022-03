DIRETTA/ Roma Vitesse video streaming Tv8: l’arbitro del match è Radu Petrescu

DIRETTA ROMA VITESSE: L’ARBITRO

Roma Vitesse sarà diretta questa sera per gli ottavi di finale di Conference League dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, di conseguenza l’intera quaterna arbitrale arriverà dalla Romania. Al suo fianco ci saranno infatti i due guardalinee Radu Ghinguleac e Mihai Marica, mentre il quarto uomo sarà il signor Marcel Birsan e ricordiamo che in Conference League non è per il momento prevista la presenza della VAR.

Andiamo però adesso a conoscere meglio il primo arbitro designato per Roma Vitesse: il signor Radu Petrescu è nato il 12 novembre 1982 a Bucarest, ha debuttato nel massimo campionato della sua nazione nel 2007 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2012. In stagione ha già diretto un incontro di Europa League, mentre per Radu Petrescu stasera sarà la terza volta in Conference League dopo Feyenoord Slavia Praga e Leicester Randers. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA VITESSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

I telespettatori che vogliono assistere alla diretta di Roma Vitesse avranno diverse possibilità. Il match, infatti, sarà trasmesso in chiaro su Tv8, ma non solo. Gli abbonati a Sky Sport, infatti, come di consueto potranno godere della visione dell’impegno sul satellite al canale designato oppure in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione la visione: in televisione se usufruiscono di un dispositivo connesso a Internet oppure in streaming sul sito ufficiale o sulle applicazioni per smartphone e tablet.

ROMA VITESSE: OLIMPICO ANCORA SOLD OUT!

Roma Vitesse, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. I giallorossi ripartono dalla vittoria dell’andata ottenuta con un gol di Sergio Oliveira (poi espulso) in chiusura di primo tempo. Gli olandesi hanno sbagliato molti gol nel primo tempo ma la Roma ha dimostrato di avere una caratura tecnica superiore, anche se Mourinho ha chiesto la massima concentrazione in questo match.

L’obiettivo dei quarti di finale di Conference può rilanciare il finale di stagione della Roma, che proverà comunque a gestire al meglio le energie anche in vista del derby di domenica prossima, appuntamento sempre molto atteso nella Capitale. I giallorossi vengono da un pari non esaltante a Udine, riacciuffato proprio in extremis, mentre il Vitesse continua a stazionare nella zona medio-alta dell’Eredivisie, al sesto posto dopo lo 0-0 in casa dell’Heracles Almelo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITESSE

Le probabili formazioni della diretta Roma Vitesse, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Risponderà il Vitesse allenato da Thomas Letsch con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero; Grbic, Openda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Vitesse, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo del Vitesse, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.

