DIRETTA/ Senegal Camerun video streaming tv: c’è una grande storia (Coppa d’Africa, 19 gennaio 2024)

DIRETTA SENEGAL CAMERUN, I TESTA A TESTA

La tradizione che ci accompagna nella diretta di Senegal Camerun è abbastanza ampia: i precedenti registrati sono nove e certamente il più importante rimane la finale di Coppa d’Africa 2002. Si erano imposti i Leoni Indomabili, ai rigori: partita senza reti e con ben cinque errori nella lotteria, ma per il Camerun avevano segnato Patrick Suffo, Laurén e Njitap Geremi e tanto era bastato, perché per il Senegal erano andati a segno solo Ferdinand Coly e Khalilou Fadiga mentre avevano sbagliato Amdy Faye, El-Hadji Diouf e Aliou Cissé, due parate a testa per Alioum Boukar e Tony Sylva ma appunto a festeggiare era stato il Camerun di Winfried Schafer mentre il Senegal era quello che con Bruno Metsu avrebbe poi raggiunto un bellissimo quarto di finale al Mondiale di Corea del Sud e Giappone.

In Coppa d’Africa la diretta di Senegal Camerun si è giocata altre quattro volte: tre nella fase a gironi con due vittorie dei Leoni della Teranga e un pareggio, due nei quarti di finale. Ecco: quando si è trattato di eliminazione diretta ha sempre vinto il Camerun, che anche nel gennaio 2017 si era preso la qualificazione alla semifinale di un’edizione poi vinta. Rigori anche in quel caso: stavolta un solo errore che al Senegal era costato carissimo ed era arrivato proprio dal giocatore più rappresentativo, ovvero Sadio Manè che si era fatto parare la conclusione da Fabrice Ondoa, eroe “per caso” avendo sostituito André Onana che come altri big aveva rinunciato alla Coppa d’Africa a seguito della polemica con la federazione. (agg. di Claudio Franceschini)

SENEGAL CAMERUN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Senegal Camerun sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

BIG MATCH

La diretta Senegal Camerun, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 18:00, racconta della seconda giornata del Girone C di Coppa d’Africa. La Nazionale di Dakar ha vinto e convinto nella gara d’esordio contro il Gambia, un netto 3-0 firmato Gueye nel primo tempo e Camara (doppietta) nella ripresa. Va detto che il Senegal ha giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo, ma rimane comunque la meravigliosa prestazione.

Anche il Camerun nella sua prima gara di questa Coppa d’Africa ha giocato per tutta la ripresa in 11 contro 10 nella sfida con la Guinea, per via del a Kamano. Il risultato però sorrideva agli avversari e il Camerun è riuscito solamente a pareggiare con Magri al 51′. Un pareggio in rimonta ma che lascia tanto amaro in bocca.

SENEGAL CAMERUN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Senegal Camerun vedono la squadra con 3 punti nel girone disporsi in campo col 3-4-3. In porta Mendy, difesa a tre con Koulibaly, Diallo e Niakhate. A centrocampo Diatta, Camara, Gueye e Jakobs mentre in attacco tridente composto da Sarr, Diallo e Mane.

Il Camerun replica con il 4-3-3, in porta Ondoa con Castelletto, Wooh, Moukoudi e Yongwa qualche metro più avanti a difendere la porta della propria Nazionale. Nella zona nevralgica del campo, Ntcham e Anguissa mezzali con Magri, Toko Ekambi e N’Koudou in attacco.

SENEGAL CAMERUN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Senegal Camerun danno favorita l’1 a 2. Secondo bet365, il segno X è dato a 3.30 mentre il 2 fisso vale quattro volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è offerto a 2.70 con l’Under a 1.44. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.

