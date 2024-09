SESTRI LEVANTE SPAL, TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Sestri Levante Spal, gara valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita. Al momento le due squadre si sono scontrate in tre occasioni tra campionato di Serie C e Coppa Italia: il 5 ottobre 2023 la prima sfida nella competizione tricolore che ha sancito il passaggio del turno degli Estensi grazie al successo per 2-0 scandito dai gol di Rabbi e Rosafio.

Venti giorni dopo le due formazioni si sono sfidate in campionato, nuovamente allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara: stesso risultato, ovvero vittoria dei padroni di casa (1-0). Nell’unica sfida in terra ligure, infine, risalente alla scorsa stagione sportiva in Serie C, vittoria della Spal (2-3) al termine di un match rocambolesco: dopo il vantaggio rossoblù realizzato da Sandri, infatti, ribaltone determinato dai gol di Maistro, Petrovic e Buchel prima del definitivo sigillo di Forte. (Giulio Halasz)

DIRETTA SESTRI LEVANTE SPAL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la quarta giornata del Girone B di Serie C e la diretta Sestri Levante Spal sarà necessario abbonarsi a Sky o al servizio streaming di NOW TV. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale della partita che vi aggiornerà sulle azioni più importanti del match.

DUE SQUADRE A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA

Scende in campo la Serie C e lo fa con la diretta Sestri Levante Spal valida per la quarta giornata del Girone B. Dalle 20,45 di sabato 14 settembre 2024 andrà in scena una sfida una sfida che può valere già una grande parte di questa stagione.

I padroni di casa non hanno ancora vinto una partita e sono fermi ad un punto dopo tre match giocati in questo campionato. Un solo pareggio contro l’Ascoli e due sconfitte portano la Spal in fondo alla classifica con il punteggio ancora in negativo di due punti per via della penalizzazione subita. Questi tre punti possono valere tantissimo anche e soprattutto in vista di un campionato molto complicato.

SESTRI LEVANTE SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo è importante andare a vedere anche le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Spal. L’undici di Andrea Scotto potrebbe subire qualche variazione tattica difficile da prevedere ma sarà costruito sulla base di un 3-5-2. Clemenza, Raggio Garibaldi e Conti dovrebbero completare il centrocampo con Podda e Furno sugli esterni. In attacco Parravicini dovrebbe avere il posto da titolare con De Felice che potrebbe completare la coppia.

Andrea Dossena ha avuto discrete risposte dall’undici schierato contro la Lucchese e potrebbe riproporre una formazione molto simile. Mirco Antenucci rimane il punto di riferimento offensivo con Rao e Bidaoui sulle fasce con D’Orazio in cerca di minutaggio. Radrezza, Zammarini e Nador formeranno un centrocampo a tre dove anche El Kaddouri potrebbe trovare spazio.

SESTRI LEVANTE SPAL, LE QUOTE

Le quote che l’agenzia Betsson ha fornito per un pronostico sulla diretta Sestri Levante Spal ci raccontano di uno straordinario equilibrio: abbiamo infatti un Sestri Levante favorito di un’incollatura, come ben si vede dalla differenza tra il segno 1 per la sua vittoria e il segno 2 per il successo della Spal, rispettivamente valori da 2,52 e 2,57 la somma che sceglierete di mettere sul tavolo. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quello che avrete investito.