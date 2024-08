DIRETTA SPAL ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta di Spal Ascoli si aprirà l’intero campionato di Serie C 2024-2025, sarà un appuntamento speciale che adesso presentiamo con uno sguardo alle statistiche di emiliani e marchigiani nella scorsa stagione. La Spal non brillò molto con l’undicesimo posto finale proprio nel girone B di Serie C, che tenne i ferraresi fuori dalla zona playoff a causa di 49 punti in classifica, frutto per la Spal di dodici vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte in campionato.

Per l’Ascoli c’è invece il ricordo amarissimo della retrocessione dalla Serie B dopo un cammino con nove vittorie, quattordici pareggi e quindici sconfitte, a pari punti con il Bari che però ottenne il posto ai playout grazie ai risultati migliori nei due scontri diretti con i marchigiani, condannati così allo scivolone in Serie C. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Spal Ascoli comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE SPAL ASCOLI, DIRETTA TV STREAMING

La diretta Spal Ascoli e tutte le altre partite di Serie C verranno messe a disposizione degli abbonati su Sky oppure NOW. Dunque, dovrete dotarvi di abbonamento se volete assistere alle sfide della terza divisione del calcio italiano.

Dunque, la diretta streaming verrà trasmessa solamente dalle applicazioni ovvero Sky Go e NOW, tramite abbonamento, attraverso tutti i dispositivi.

TESTA A TESTA

Prima dell’inizio del match Spal Ascoli, impegnate nel primo turno di Serie C, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sul terreno di gioco del “Paolo Mazza” di Ferrara le due compagini si sono scontrate in cinque occasioni dal 2014 ad oggi: nel primo incrocio, valevole per il torneo di Serie C e datato 21 settembre 2014, vittoria di misura dei padroni di casa grazie alla rete firmata da Finotto.

La prima sfida in Serie B, invece, è datata 4 febbraio 2017 e ha sancito un pareggio (1-1) con i gol di Favilli e Antenucci su calcio di rigore. Stesso risultato nell’ultima sfida, quella dello scorso campionato cadetto, determinata dalle marcature realizzate da Dickmann e Adjapong. L’unico successo bianconero sul campo degli Estensi è, infine, quello del 16 aprile 2021: 1-2 grazie ai gol di Valoti, Sabiri e Bajic. (Giulio Halasz)

C’ERA UNA VOLTA LA SERIE A

C’era una volta la Serie A. In momenti diversi, chiaramente, ma la diretta Spal Ascoli mette a confronto due squadre che negli anni 2000 hanno militano nel massimo campionato italiano: i biancazzurri dal 2017/2018 al 2019/2020 mentre i bianconeri dal 2005/2006 all’anno successivo.

Adesso però per entrambe è tempo di Serie C e si sfideranno venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20:00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara per quella che sarà la prima giornata di campionato dopo le fatiche della Coppa Italia Serie C.

A proposito, la Spal ha messo fine ai propri sogni di gloria già al primo turno complice l’eliminazione contro l’Atalanta U23, fatale un gol di Tornanghi al 90′. Per quanto riguarda l’Ascoli, dopo aver estromesso il Gubbio, è arrivato il ko con l’Arezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL ASCOLI

Per quanto riguarda le probabili formazioni Spal Ascoli, i padroni di casa giocheranno con il 4-3-3 composto da Melgrati, qualche metro più avanti il quartetto Bruscagin, Collodel, Karlsson e Radrezza. Rao insieme a Rosafio e Arena completano il centrocampo con l’attacco formato da Saiani, Bassoli e Nador.

I bianconeri replicano con il 4-3-2-1, il canonico “Alberto di Natale”. A difendere la porta ci sarà Bolletta, aiutato da Adjapong, Alagna, Tavcar e Cozzoli a chiudere il reparto arretrato. Campagna, Varone e D’Uffizi nella zona nevralgica del campo mentre Marsura e Corazza dietro a Silipo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SPAL ASCOLI

Ora finiamo l’analisi del match con le quote per le scommesse della diretta Spal Ascoli. Secondo i bookmaker saranno i bianconeri a partire con una vittoria dato che sono offerti a 2.30 contro i 3 dell’1 fisso e i 3.10 del segno X del pareggio.

Andiamo ora a vedere le quote relative a Over e Under 2.5, rispettivamente 2.25 e 1.55. Meno scarto tra Gol (1.96) e No Gol (1.73)