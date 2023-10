DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato finale 7-6 6-1): dominio in semifinale! (Atp Pechino 2023, 3 ottobre 2023)

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO FINALE 2-0): JANNIK IN FINALE

Sinner Alcaraz 7-6 6-1: l’altoatesino batte il numero 2 del ranking Atp e si regala così la finale del torneo Atp Pechino 2023, che giocherà domani contro Daniil Medvedev. È stato straordinario oggi il match di Jannik Sinner, che veniva dato in condizioni non perfette: nel primo set ha immediatamente perso il servizio e si è trovato sotto 0-2 ma ha saputo recuperare nel quarto parziale, poi ancora break e controbreak con Carlos Alcaraz che ancora una volta è scattato in avanti ma non ha saputo sfruttare il vantaggio.

Dal 3-3 poi servizi confermati senza mai arrivare ai vantaggi; nel tie break subito Sinner aggressivo a volare sul 4-1 e 5-2, Alcaraz ha ottenuto due punti sul servizio dell’azzurro che ha però restituito la pariglia. Nel secondo set non c’è mai stata storia: immediato break di Sinner, Alcaraz ha resistito fino a 1-2 per poi crollare. Dunque, adesso per Sinner avremo un tentativo di rivincita contro Medvedev, che in precedenza ha battuto Alexander Zverev; intanto con questa vittoria l’azzurro diventa, insieme ad Adriano Panatta, l’italiano con il miglior ranking di sempre nell’era Open, perché da lunedì sarà il nuovo numero 4 della classifica Atp. (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER ALCARAZ: SEMIFINALE A PECHINO!

Sinner Alcaraz è in diretta oggi, martedì 4 ottobre, per la semifinale del torneo Atp Pechino 2023: si tratta di un appuntamento se vogliamo minore, ma comunque importante perché si incrociano due tennisti che il mondo ha ormai riconosciuto come soggetti di una straordinaria rivalità che potrebbe durare negli anni a venire, nella quale giocarsi i titoli Slam e magari quella prima posizione nel ranking Atp che Carlos Alcaraz ha già avuto tra le mani, dovendola cedere poi a Novak Djokovic nel corso degli Us Open (ufficialmente, appena dopo).

Jannik Sinner corre poi per il suo career high nel ranking: vincendo contro Alcaraz la semifinale di Pechino otterrebbe il quarto posto nella classifica mondiale, e diventerebbe così il miglior italiano nella storia eguagliando quanto fatto da Adriano Panatta, parecchio tempo fa. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sinner Alcaraz, con match già cominciato.

DIRETTA SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Alcaraz è trasmessa su SuperTennis: la web-tv federale è presente oggi soltanto sulla televisione satellitare, di conseguenza si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati all’emittente che dovranno selezionare il numero 212 del loro decoder. Per quanto riguarda la diretta streaming video, sarà disponibile senza costi aggiuntivi visitando il sito SuperTenniX, oppure attivando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Sinner Alcaraz bisogna dire che l’altoatesino si è presentato al torneo Atp Pechino 2023 con qualche sassolino da togliersi dalle scarpe: il riferimento inevitabile è la rinuncia a giocare il girone di Coppa Davis a Bologna, cosa che gli ha attirato qualche critica da parte di alcuni quotidiani che hanno intravisto in lui uno scarso attaccamento alla maglia azzurra. Curiosamente anche Alcaraz non ha giocato in Coppa Davis; la differenza è che la Spagna è stata eliminata, mentre l’Italia ha passato il turno qualificandosi per le Finali di Malaga.

Oggi la diretta di Sinner Alcaraz rappresenta la settima sfida tra i due giocatori: il bilancio è in totale parità, ma certamente all’azzurro non è ancora andata giù quella sconfitta agli Us Open, un match epocale terminato al quinto set e che è stato il grande riassunto di quella rivalità di cui si parlava poc’anzi. In questo momento Sinner ha vinto al tie break il primo set della semifinale del torneo Atp Pechino 2023, vedremo se condurrà in porto la vittoria regalandosi una finale contro Daniil Medvedev.











