DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA/ Video streaming Rai: l’ultimo precedente due anni fa

Pur pronti a dare il via alla diretta di Slovacchia Italia, pure ci pare importante andare a dare un occhio anche allo storico: anche se questo pure risulta davvero risicato, complice i diversi ranking delle due nazionali. Negli ultimi anni sono state davvero poche le occasioni in cui Italia e Slovacchia hanno condiviso il medesimo cammino e di fatto si conta appena un precedente recente tra le due squadre. Il riferimento è agli ultimi campionato europei del 2019, quando pure a settembre l’Italia di Mazzanti sfidò la Slovacchia agli ottavi di finale: qui le nostre beniamine non ebbero problemi a superare le rivali, vinte con il risultato finale di 3-0. Vedremo ora se le azzurre saranno ripetersi, così nettamente. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Slovacchia Italia sarà sulla televisione di stato: la Rai coprirà tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di volley femminile, questa nello specifico sarà su Rai Due e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti, con possibilità di accedere al servizio di diretta streaming video tramite il sito o l’app di Rai Play. Questo match, come alcuni altri della kermesse, sarà poi fornito anche dalla piattaforma DAZN; in questo caso però la visione è riservata ai soli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

SLOVACCHIA ITALIA: TERZO APPUNTAMENTO PER LE AZZURRE

Slovacchia Italia, diretta dall’arbitro Inara Brokane, è la partita di volley in programma oggi, lunedi 23 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.15 locali. Siamo ancora in Croazia per la fase a gironi degli europei di volley femminile e per le nostre azzurre ecco che si para davanti un rivale non impossibile, ma certo da non sottovalutare, nel lungo cammino verso il podio continentale: con la diretta tra Slovacchia e Italia ci attendiamo dunque un incontro intenso, ma che pure dovrebbe vedere solo le nostre beniamine come uniche protagoniste.

Dopo l’ottimo debutto contro la Bielorussia e il faticoso incontro con l’Ungheria solo ieri sera, la nazionale di Mazzanti è pronta a scendere in campo per il terzo turno del girone C e pure a far propri ancora altri pesanti punti in vista dell’ormai prossima qualificazione al tabellone finale. Contro, a dar fastidio alle nostre beniamine la Slovacchia guidata dal ct Marco Fenoglio, che pure non ha avuto gran fortuna nel torneo continentale fino a qui: chissà che il colpaccio possa però arrivare proprio oggi.

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta tra Slovacchia e Italia, match dei gironi per gli europei di volley femminile, che pure sulla carta vede le azzurre come assolute protagoniste. Dopo la delusione di Tokyo 2020, le ragazze di Mazzanti ripartono avendo ben in mente l’obbiettivo continentale e a caccia di una bella rivincita, pure stanno regalando grandi soddisfazioni fino a qui. Per l’Italia l’accesso al tabellone finale della manifestazione non dovrebbe essere messo in discussione (anche se ancora mancano gli incontri con Croazia e Svizzera), ma certo sarò diverso qualificarsi agli ottavi da prime del girone o da quarte classificate. Ecco perché le nostre beniamine devono massimizzare gli sforzi, anche oggi con la Slovacchia, nazionale che pure non pare al medesimo livello delle azzurre. Pure la squadra rivale non è da sottovalutare, tenuta poi conto che vede alla guida Marco Fenoglio, ex allenatore di Novara, Piacenza, Bergamo e Busto Arsizio, ed esperto conoscitore del nostro campionato come pure delle nostre pallavoliste. L’incontro, potrebbe dunque richiedere gran attenzione: vedremo che dirà il campo!

